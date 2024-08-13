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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克親自專訪！川普轟拜登「最差總統」：我當總統俄不可能攻烏

▲▼川普與馬斯克。（圖／路透）

▲川普與馬斯克12日在X進行對談，對科技、戰爭、移民和美選展開了討論。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普被提名為共和黨總統候選人後，於12日接受美國億萬富豪馬斯克專訪，訪問全程在馬斯克旗下的社群網站X上播出，吸引逾百萬網友收聽。在本次時長約為2小時的採訪中，馬斯克與川普聚焦於科技、戰爭、移民，以及即將在11月到來的美選等問題。

川普遇刺滿1個月　許諾10月重返刺殺現場二度造勢

在對談一開始，馬斯克首先就川普上個月在賓州的集會上遭遇刺殺一事進行慰問，川普對此表示，相關經歷「並不令人愉快」，但他計劃在10月返回事發地巴特勒（Butler）參加另一場造勢活動。

轟拜登最差總統！川普稱「和普丁很熟」：我告訴他不能打烏克蘭

隨後，川普和馬斯克將焦點轉向國際局勢。川普提到，他和北韓最高領導人金正恩很熟，「他們很聰明」，並對俄羅斯總統普丁、中國國家主席習近平、北韓領導人金正恩等政治強人給予高度讚賞，聲稱他們都處於「遊戲的巔峰」。

▲▼普丁,川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普稱自己和普丁很熟，如果他還是總統的話，普丁就不會出兵烏克蘭。（圖／達志影像／美聯社）

隨著對話的展開，川普表達了他一貫的不滿、誇大的主張和人身攻擊，抨擊美國現任總統拜登是「美國史上最差的總統」。他將烏克蘭戰爭的爆發歸咎於拜登，聲稱「如果拜登沒有當總統的話，俄羅斯就不可能入侵烏克蘭」。

馬斯克並未反駁此一說法，還稱川普提出了「一個很好的觀點」，而川普進一步表示，「我和普丁相處得很好，他很尊重我。我們也經常談論到烏克蘭，他很想取得烏克蘭，但我告訴他，『不要這樣做，你不能這樣做』。」

想要鐵穹護國界！川普：以色列有　我們不能也有一個嗎？

當談及中東目前的緊張狀況時，川普並未對這場持續加劇的地緣政治風險多做評論，僅對以色列2006年和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）發生衝突後開發的武器「鐵穹」表現出興趣，認為擁有鐵穹防禦系統將保護國家免受外國威脅，而川普也在採訪中直言，「為什麼我們不能擁有一個鐵穹？以色列就有一個，我覺得我們也該有一個鐵穹。」

▲▼以色列鐵穹系統攔截從黎巴嫩發射的飛彈，一晚的防禦費用恐高達13.5億美元。（圖／路透）

▲川普希望建立一個鐵穹防禦系統，以保護國家免受外國威脅。（圖／路透）

稱拜登退選是「政變所逼」　川普斥賀錦麗到現在還沒受訪

之後，2人談到了美國即將在11月舉行的總統選舉，川普對副總統賀錦麗取代拜登，成為新一任民主黨總統候選人一事表示憤怒。他怒道，「賀錦麗自這場騙局開始以來，就一直沒接受過採訪」，還誇大地將拜登放棄尋求連任一事稱為「政變」。

川普再提驅逐移民　宣布上任後將解散教育部

川普告訴馬斯克，如果他11月就任總統，美國將面臨史上最大規模的驅逐，並表示他在擔任總統時，建造了數百英里的圍牆來「保護南部邊境」，但BBC的事實查核發現，川普在其執政期間只建造了85英里的全新圍牆，其餘的458英里不過是將圍牆加固而已。之後，川普也指出，他將關閉美國教育部，並「將教育移回各州」。

態度180度大轉變！川普改支持電動車

馬斯克和川普隨後將話題轉向馬斯克極為關注的電動車議題。在上周末的一次機會上，川普表示，由於馬斯克對他競選總統一事非常支持，因此他「別無選擇」，只能改變對電動車的態度，作為對馬斯克及其旗下的特斯拉的回報。在這次採訪中，川普讚揚了特斯拉的技術，而馬斯克也趁機向川普表達了他向永續能源邁進的願望。

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