忘了鬼門開！朋友約「墾丁自由潛水」差點GG　她曝過程喊毛

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

在農曆七月間，流傳著許多禁忌習俗，包括晚上不能亂拍照、避免戲水、別在窗邊掛風鈴等。一名網友就表示，最近她和朋友到墾丁潛水，怎料竟碰上詭異情況，友人也險些出事，後來她才猛然想起現在鬼門開，不禁怕爆直呼「農曆七月真的不要不信邪。」

網友在論壇zuvio提到，「我們家一直都是很迷信的，所以我從小到大都會恪守禁忌習俗，像是農曆七月晚上不曬衣服，更重要的是我完全不碰水。」

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近幾年來，她開始沒有那麼多忌諱了，鬼月也會在晚上曬衣服，不過仍避免玩水，「偏偏今年忘記什麼時候鬼門開，本身又是很愛自由潛水的人，所以朋友約我去墾丁自由潛水，我也說好。」

沒想到，當天朋友下水沒多久就抽筋，令她匪夷所思，直言「她跟我都是有證照的，我們上過課、考過試，暖身一定也會做好做滿，好險我有學怎麼救人，才把她帶回岸上。」

不僅如此，朋友後來將潛水衣脫掉後，大腿上竟出現一個又深又紅的手印，這讓原PO不寒而慄，「那是要按超級大力才會有的，她以為是我幫她治療時按的，但我真的沒有，接著我就突然想到現在是8月，上網一看鬼門早就打開了...好毛啊！」