變天倒數！雨襲全台時間曝　中南部下整天「紅到發紫」

▲周四起低壓帶接近，中南部不定時有降雨，各地午後易有大雨發生。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣轉趨不穩定，中央氣象署指出，明（14日）各地多雲到晴，周四起低壓帶逐漸靠近台灣，周四到周六中南部不定時降雨，各地午後易有大雨發生，周日到下周二雨勢更明顯，中南部一整天都有雨，而且有局部短延時大雨發生的機率，其他地區也有短暫陣雨或雷雨。

氣象署預報員黃恩鴻說，未來一周受到低壓帶影響，天氣逐漸不穩定，明天各地多雲到晴，清晨到上午中南部有零星陣雨，午後各地容易有午後雷陣雨發生，尤其山區可能出現大雨或豪雨。

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▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻表示，周四起低壓帶逐漸靠近台灣，西南風增強，也帶來水氣，因此周四到周六中南部不定時有降雨，北部也有零星降雨，中午過後各地有午後雷陣雨，甚至有局部性大雨發生的機率。

他說，周日西南風進一步增強，迎風面中南部降雨時間拉長，雨勢更明顯，一整天有短暫陣雨或雷雨，甚至有局部短延時大雨的發生機率，其他地區及北部、東半部也有短暫陣雨，特別午後可能都有短暫雷陣雨或大雨發生。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

至於颱風動向，黃恩鴻指出，目前有3個颱風存在，山神颱風預計在今晚就會減弱為熱帶性低氣壓，今下午生成的悟空颱風也沒什麼發展趨勢，1、2天內也會減弱為熱帶性低氣壓。

他表示，安比颱風比較有發展趨勢，明天可能增強為中颱，預計周五影響到日本關東地區，隨後往東方移動逐漸遠離日本，但3個颱風對台灣都沒影響。未來太平洋高壓西伸，西南風增強會讓台灣降雨增加，但暫時沒有熱帶系統發展。

▲安比、山神、悟空3颱風路徑潛勢圖。（圖／氣象署提供）