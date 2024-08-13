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台南房東每度電收7.9元！嗆租客「已經很佛心了」　女學生氣炸

▲▼電表,電費。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲女學生在外租屋，被收每度7.9元的電費，房東還自稱佛心。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者柯振中／綜合報導

台南一名女學生在外租屋，沒想到近日房東竟調漲電價，每度高達7.9元，甚至還自稱「房東已經很佛心了」、「沒賺錢」，氣得她將事件上網公開，並且呼籲附近的學生小心。

這名女學生在Dcard上表示，在她搬入以前，房東就已調整過電價，更改為夏季每度6.5元，怎料前陣子又在樓梯間張貼公告，將要二度調漲，以後夏季每度電收費為7.9元。

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女學生收到6、7月的電費帳單，發現高達3,400餘元，讓她十分傻眼，明明平常都在學校、假日也不在台南，這種收費又怎麼會合理。

▲▼台電,夏季電價,電錶,電表,用電,電力。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲女學生在外租屋，被收每度7.9元的電費，房東還自稱佛心。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

女學生事後找房東理論，房東卻聲稱「台電收太多」，更說自己沒有賺錢、甚至是賠錢，現在這種收費方式「房東已經很佛心了」，讓她聽得相當不舒服。

此外，先前向房東反映，租屋處的窗型冷氣過於老舊、相當耗電，房東卻要求租客自行負擔更換冷氣的費用，讓她不禁提醒附近的學生，務必留意這名房東。

離奇的收費方式，以及房東的奇葩言論，讓不少網友看傻眼，不禁留言直呼，「一度快8元是什麼概念啦！還佛心咧…要不要乾脆門口擺個功德箱算了」、「可以跟房東要看電費單，如果自己有獨立電表也能拍起來，直接檢舉」、「先申請租屋補助，再檢舉逃漏稅」、「之前看過夏季電費每度7元的，覺得已經很誇張了。這個直接搞一個浮動自己看心情喊價，大開眼界。」

 
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