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【廣編】近視雷射SMILE Pro 2.0上市！配備AI導航精準技術同步改善近視、散光問題

▲▼眼科,近視雷射,SMILEPro2.0,AI導航,微創技術。（圖／SMILE Pro 2.0原廠品牌提供）

▲全台多家醫學中心、眼科診所宣布引進全新SMILE Pro 2.0 AI導航近視雷射。

圖、文／SMILE Pro 2.0原廠品牌提供

擁有15年臨床的SMILE德國微創科技，從SMILE到SMILE Pro全飛秒近視雷射，在全球已有美、英、德、韓、新加坡在內超過75國通過使用，今年治療數即將達1000萬眼。SMILE Pro也通過美國FDA、歐盟CE、台灣衛福部三重認證，在台灣不只受到各連鎖知名眼科集團青睞，也是目前唯一指標性醫學中心引進的微創主流手術，安心有保障。SMILE Pro術後大調查即顯示，有超過9成9消費者術後隔天視力恢復至1.0或最佳矯正視力。

SMILE Pro不僅擁有領先業界的「10秒專利邊切透鏡」技術，全新「SMILE Pro 2.0」在德國創新技術上還導入「測量數據自動串聯手術平台」、「虹膜辨識定位自動散光導航」系統、及具百萬大數據庫的「AI智能調控雷射參數」，三大創新精準讓SMILE Pro升級為「SMILE Pro 2.0」！品牌大使楊謹華也分享了做完SMILE Pro一年後，眼睛雪亮的保養秘訣。

「乾眼少、恢復快」一直是SMILE Pro長期以來受到消費者喜愛的主因，根據運用SMILE Pro的全台北、中、南眼科診所共25家在2024年七月開始所做的的術後問卷調查顯示，有99.5%的人術後隔天視力達到1.0，整體術後滿意度高達99%，夜間視力滿意度也接近98%，顯示大多數接受手術的患者在術後視力恢復迅速。
從SMILE到SMILE Pro近視雷射手術的成功率和長期穩定性也有顯著的成效，根據調查，超過90%的SMILE患者在術後視力長期保持穩定，SMILE雷射術後 6個月不須使用人工淚液的比例較傳統雷射手術高出1.4倍，表明該微創技術帶來更安全與穩定的視力矯正效果。

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關鍵字：

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