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進口香辛料農藥超標！豆府與了凡油雞聲明：全數退運「未使用」

食藥署8/13邊境查驗。（圖／食藥署提供）

▲了凡油雞進口自製油雞香辛料檢出農藥殘留違規。（圖／食藥署提供）

記者黃士原／台北報導

食藥署今公布邊境查驗不合格產品，「豆府」從中國進口的辣椒粉，與「了凡油雞」從新加坡進口的油雞香辛料，均檢出農藥殘留超標。對此，兩家業者均發出聲明稿表示，已依食藥署要求全數退運，旗下品牌並未使用相關辛香料。

食藥署表示，2批違規辣椒粉皆為豆府股份有限公司從中國進口，製造商為GANSU YASHENG INTERNATIONAL TRADE CO., LTD，2批總計進口1000公斤，都檢出農藥克美素殘留0.22~0.28ppm，但依照國內規定，克美素為不得檢出農藥。

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油雞香辛料是莊巨食品股份有限公司從新加坡進口，製造商為SAI HING MEDICAL HALL PTE LTD，總計進口3箱、16.17 公斤，該批產品在邊境檢出「農藥二,四地」0.11ppm，但依據「農藥殘留容許量標準」，「農藥二,四地」定量極限為0.05ppm，該批產品不符合食品安全衛生管理法第15條規定。

▲豆府餐飲集團進口韓式料理辣椒粉檢出農藥殘留違規。（圖／食藥署提供）

對於兩批自中國進口的辣椒粉被檢出農藥殘留超標，豆府餐飲集團發出聲明稿表示，因檢驗未合格，已依食藥署要求全數退運，而該供應商此品項為初次合作，故未有製成任何料理於門市販售疑慮。豆府也提到，食藥署現今政策皆為100%逐批檢驗，所以目前全台門市所使用的辣椒粉均檢驗合格。

了凡油雞則表示，食藥署邊境查驗油雞香辛料農藥殘留超標，公司已於7月19日通知新加坡退運，依海關報關程序已於8月8日裝櫃離台，目前全台分店均無使用此油雞香辛料。

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