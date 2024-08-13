快訊／國1汐止段「聯結車撞紅斑馬」　暫時封閉集散道入口

▲國1南向汐止入口，發生聯結車擦撞公路警察車。（圖／翻攝高速公路1968，下同）
記者劉人豪／新北報導
國1南向汐止入口，今（13）日下午16時39分，發生聯結車擦撞公路警察車(紅斑馬)占集散道事故，暫時封閉汐止集散道入口，詳細事故原因仍待調查釐清，請用路人提前改道行駛。
▲國道車禍。（圖／記者張君豪翻攝）
第一大隊指出，16時50分接獲通報，汐止分隊巡邏車於南向汐止系統集散道內遭一部聯結車碰撞，現場無人受傷。
立即派遣其他巡邏車前往處理，17時19分事故排除，回堵1公里。
▲國1南向汐止入口，發生聯結車擦撞公路警察車。（圖／翻攝高速公路1968，下同）
記者劉人豪／新北報導
國1南向汐止入口，今（13）日下午16時39分，發生聯結車擦撞公路警察車(紅斑馬)占集散道事故，暫時封閉汐止集散道入口，詳細事故原因仍待調查釐清，請用路人提前改道行駛。
▲國道車禍。（圖／記者張君豪翻攝）
第一大隊指出，16時50分接獲通報，汐止分隊巡邏車於南向汐止系統集散道內遭一部聯結車碰撞，現場無人受傷。
立即派遣其他巡邏車前往處理，17時19分事故排除，回堵1公里。
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