文山隧道內油電休旅車自燃　駕駛滑行路邊撞護欄雙手灼傷

記者張君豪／台北報導

13日上午6時37分，北市信義快速道路文山隧道內發生一起休旅車起火燃燒意外，當時一輛LEXUS的油電休旅車從信義區行駛往文山區方向，駕駛陳男（65歲）發現冷氣出風口飄出白煙，濃煙不斷竄出，導致視線被遮蔽，加上他行駛在3車道的中央車道，無法看清前方車況，無奈緊急向路邊滑行，右前車頭與路邊護欄發生碰撞，車輛引擎室也起火燃燒，陳男雙手有多處燒傷，肺部吸入燃燒廢氣有吸入性灼傷，經送醫後並無大礙。

▲休旅車不明原因自燃、導致駕駛陳男雙手燙傷、吸入性灼傷送醫。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



經警方調查：陳男當時從北市要到新北市深坑地區買早餐，無奈愛車起火燃燒，所幸緊急靠邊停車逃生，火勢在消防人員到場後順利撲滅，警方也聯繫吊車將燒毀的休旅車吊離現場。當時火勢相當大，整輛車前半車身被燒到僅剩金屬車架。





據了解，駕駛對起火原因並無頭緒，警方調查，自燃休旅車是車主2020年透過租賃公司長租為公司用車，車齡才4年，目前依車禍處理流程蒐證，北市消防局也派出火調人員對車輛鑑定，以釐清車輛起火原因。陳姓駕駛酒測值為0，整起車輛自燃意外後續依車禍鑑定處理流程蒐證辦理。

文山一警方藉此案例呼籲，平時做好車輛定期保養，上路前檢查車況，若行進中發現有異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，避免釀生意外事故，確保自身安全。



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