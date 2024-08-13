抓住暑假尾巴！知卡宣戲水+農村療癒倒數兩週　把握機會

▲廖快菸樓的豆腐乳都是從板豆腐醃曬成豆腐塊，再加入自家發酵的米豆麴，裝瓶熟成後發酵製成。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府今年暑假期間持續在知卡宣綠森林親水公園辦理了一系列的農村自然療癒體驗活動，邀請花蓮各地農村職人帶領民眾透過手作體驗農村的生活面貌，暑期的活動已接近尾聲，僅剩兩周的戲水和體驗活動，尚未參加的民眾千萬不要再錯過，錯過這次就要等到明年了。



縣長徐榛蔚表示，農村自然體驗活動主要是融入食農教育及園藝治療等精神，讓民眾透過接觸植物、農事或手工藝的過程中，獲得身心靈的療育，以上週七星柴魚博物館帶來的柴魚跳跳章魚燒為例，老師先讓民眾親手體驗將整條柴魚塊刨片的感受，再透過章魚燒器具與新鮮的食材，製作好吃的章魚燒，通過雙手實際感受從食材到餐桌；上週另一堂課則是跟著貓公部落學習如何利用捻線的技法製作屬於自己的環保杯袋，有趣又有用；另外，干城社區則教導民眾親手拼貼出專屬於自己的創意多肉盆栽及精靈種子樹，將完成的盆栽帶回家增添生活情趣。

▲農村療癒將帶民眾體驗「祝福小米串」及「薏苡串珠」的製作。

本週8 ／17-18體驗活動，分別邀請了廖快菸樓與花蓮縣原住民族野菜學校為大家帶來療癒體驗。週六8 ／17廖快菸樓將帶來豆腐乳diy及金包銀紅龜粿兩項課程。

廖快菸樓位於花蓮鳳林的菸樓文化聚落之中，興建於民國50年，屬於大阪式的菸樓，因年久之修菸樓逐漸凋零，直到行政院客委會補助修繕、活化再利用，廖快菸樓成為鳳林地區菸樓教學的場域。





廖快菸樓的豆腐乳都是從黃豆耕種、板豆腐、醃曬成豆腐塊，再加入自家發酵的米豆麴，經適當的配比，裝瓶熟成後發酵製成的，這次將教民眾如何自己做豆腐乳；另一堂體驗活動則是教民眾製作台灣道地的「金包銀紅龜粿」。台灣盛產稻米，米為主食之外，也適合製作各式糕粿，每逢拜神祭祖婚喪喜慶的時候，就用來當作供品，正確紅龜粿的作法是金包銀，是指外紅，內白之意思。





花蓮縣原住民族野菜學校位於花蓮市美崙山公園裡，以讓到訪的遊客能夠體驗花蓮在地阿美族野菜文化為主。週日8 ／18將帶民眾體驗「祝福小米串」及「薏苡串珠」的製作。前者是用真的小米來製成一串串的吊飾，可把吊飾掛在鑰匙圈或背包上，象徵祝福跟在你身邊；後者，則是利用原住民傳統穀類薏苡作為材料，對原住民來說，薏苡向來有驅邪的作用， 表面天然的琺瑯質，有天然石的美，且依生長區域的不同而展現不同的形狀和顏色，質地堅硬，常被串成裝飾用的手環及項鍊。

陳淑雯說，知卡宣公園為森林自然生態園區，落葉、灰塵、酸雨、動物昆蟲等因素充斥，營業用泳池相較於一般游泳業用泳池更難維護，感謝入園戲水民眾配合規範及團隊夥伴，共同維護大眾水池衛生安全，達到衛生局大腸桿菌數、生菌數及酸鹼值的泳池檢測標準。安全的戲水環境需要全民共同努力，才能讓大家能夠玩的安心、開心更放心。