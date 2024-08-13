還沒上線就想收費　傳蘋果AI完整版2027年「花錢才能用」

▲（示意圖／翻攝自蘋果官網）

文／CTWANT

先前就有消息指出，蘋果所開發的人工智慧Apple Intelligence，因需要更多時間進行錯誤的修復，無法趕上9月的新品發布會，計畫於10月才會推出。而現在也有傳聞表示，未來蘋果AI必須要付費後才能使用，但收費時間預計是2027年開始。

綜合外媒報導指出，有分析師近日報告指出，Apple可能會對其推出的蘋果AI（Apple Intelligence）進行收費，每月費用為20美元。甚至可能將Apple Intelligence與Apple One捆綁銷售。

這項消息後來也被《彭博社》科技專欄線作家古爾曼（Mark Gurman）證實，但古爾曼表示收費計畫預計在三年內不會實行。古爾曼表示，Apple計劃在開發出蘋果AI後，在現有功能基礎上開發更多高級功能，並對這些高級功能收費，但他認為公司至少需要三年的時間才能開發出值得收費的產品。換句話說，短期內不需要擔心對Siri等功能收費。

至於未來的付費項目部分，古爾曼推測，Apple可能會開發出類似「Apple Intelligence+」的付費加值服務。以Cloud為所有用戶提供5GB的免費儲存空間為例，iCloud+訂閱計劃雖然要付費，但是內部包含更多的儲存空間和其他功能。古爾曼認為，未來基本的蘋果AI應該會繼續免費，但進階的高級功能需要付費訂閱。

報導中也提到，目前蘋果AI功能可以在iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1測試版中體驗部分功能，其中Apple有將蘋果AI添加到寫作工具、一些Siri的基礎改進、Messages和Mail中的智慧回覆，但先前展示過的Image Playground、Genmoji和大部分Siri升級要到2024年和2025年才會推出。

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