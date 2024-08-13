鄭成功誕辰400年　中華郵政8／16推56萬枚紀念郵票

▲中華郵政8/16推「鄭成功400年誕辰紀念郵票」。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台南建城400年，今年也是鄭成功誕辰400周年，台南鄭成功祖廟年底將舉辦創廟362年來最大遶境儀式，中華郵政公司也將於8月16日推出「鄭成功400年誕辰紀念郵票」，總數高達56萬枚。

中華郵政公司表示，為誌鄭成功誕辰400年，8月16日將發行「鄭成功400年誕辰紀念郵票」特種郵票，郵票面值為35元，發行總數為56萬枚。配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各 1 批，提前於8月14日發售；並製作預銷首日戳封，於郵票發行當日銷售。

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▲中華郵政8月16日推「鄭成功400年誕辰紀念郵票」。（圖／記者李姿慧攝）

中華郵政指出，鄭成功紀念郵票圖案為國立台灣博物館典藏之國寶作品「鄭成功畫像」，是目前傳世最早也最接近真實的鄭成功畫像，背景為國立故宮博物院典藏之「明鄭成功草書中堂 軸」草書五言絕句作品。

根據中華郵政簡介，鄭成功原名森，祖籍福建泉州。早年受南明隆武帝賜姓朱，改名成功。因起兵抗清有功，受南明永曆帝封為「延平王」，故又稱國姓爺、鄭延平。鄭成功率軍登陸鹿耳門，驅走荷蘭人，拓墾台灣，與繼任的子、孫三世共同開創台灣歷史發展新紀元。