34歲女新冠住院一周亡！KP病毒成變異株主流　這波疫情持續至月底

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情持續，疾病管制署今（13）日公布上周國內新增347例新冠本土併發症，另增57例死亡，都比前一周下降，不過死亡個案中最年輕僅34歲，住院一周後死亡。疾管署監測顯示，本土變異株已經由KP系列成為主流，占比已經超過6成，副署長羅一鈞推估，這一波新冠疫情會持續到8月底才脫離流行。

疾管署今表示，上周（6日至12日）新增347例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（7月30日至8月5日）新增445例下降，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增57例本土死亡病例，較前一周新增104例下降，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。

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疾管署防疫醫師鄔豪欣表示，死亡個案中最年輕是34歲女性，本身有神經肌肉系統慢性病史，沒接種XBB疫苗，去診所就醫後病況持續嚴重，快篩顯示陽性，胸部X光呈現肺炎，住院給予抗病毒藥物仍不幸於一周後死亡。

依疾管署監測資料顯示，近四周變異株監測統計KP系列病毒已經成為本土主流，其中KP.3占38%，KP.2占27%，合計占比超過6成，接著依序是LB.1占15%、JN.1占10%、XDV.1占5%。

羅一鈞表示，新冠疫情已經連5周下降，就診降20%，併發症及死亡也都下降，預估2周後，約8月下旬可以脫離流行期，不過，近期美國和中國疫情持續上升，目前觀察美國主要病毒株為KP系列，中國方面仍是JN.1，但是傳播力強的XDV.1占比已升至4成，有可能取代JN.1，國內也有觀察到XDV.1，請暑假出國民眾注意防範。

疾管署統計，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種 291.2萬人次，全國接種率11.79%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為21.36%、2.45%；全國尚餘莫德納XBB疫苗約264.5萬劑、Novavax XBB疫苗僅約900餘劑。

由於國內外疫情持續，且國內本土併發症確定病例及死亡個案有91%以上未接種新冠XBB疫苗，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗者應儘速接種。