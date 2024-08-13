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類鼻疽爆3死！上周再增19例確診　風災後累積30例「高雄最多」

記者洪巧藍／台北報導

凱米颱風過後本土類鼻疽暴增！疾病管制署今（13）日表示，上周國內確認19起本土類鼻疽病例，另有3起死亡個案，都是有慢性病年長者，因類鼻疽併發肺炎或敗血性休克死亡。凱米颱風後累計30例本土類鼻疽，其中又以高雄23例最多，其餘還有台南4例、台中2例、嘉義縣1例。

▲▼疾管署疫情周報，副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

▲疾管署疫情周報，副署長羅一鈞，資料照。（圖／疾管署提供）

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疾管署今公布國內上周新增19例本土類鼻疽病例（包含3例死亡個案），分別為高雄市15例、台南市及台中市各2例，年齡介於20多歲至90多歲，發病日介於7月24日至8月7日，其中17例具有慢性病史，7例有污水、土壤等相關環境暴露史。

死亡個案為50多歲女性、80多歲女性及60多歲男性，均具慢性病史，因類鼻疽併發肺炎或敗血性休克死亡。其餘新確診個案14例仍住院中、其中2例於加護病房治療。呼籲糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，重症機率較高，如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀請儘速就醫，即早診斷與治療。

疾管署表示，依據監測資料顯示，今年國內已累計37例本土類鼻疽確定病例，為2006年以來同期最高，其中30例為凱米颱風後確診個案，居住地分布為高雄市23例、台南市4例、台中市2例、嘉義縣1例。

疾管署說明，類鼻疽是由類鼻疽桿菌引起，該菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或污水傳染，而颱風後因強風暴雨易使土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面並更易傳播，且常為吸入性感染，造成颱風後一個月內確診個案增加。

類鼻疽潛伏期通常為2至4周，短則數小時，亦可長達21天，因此近期仍持續會有個案出現。

此外，類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療，提醒民眾須留意自身健康狀況，有疑似症狀儘速就醫治療，同時籲請醫師提高警覺，注意類鼻疽疑似個案之通報與診治。

疾管署強調，颱風過後為類鼻疽疫情高峰，民眾應做好個人防護措施，避免皮膚、傷口直接接觸或吸入受污染塵土、土壤及污水，降低感染機會。

如出現疑似症狀時，尤其高風險族群，應儘速就醫並告知污水、污泥相關暴露史，以及早診斷獲得妥善治療；醫師診療遇有疑似個案，應儘速評估給予抗生素治療並於72小時內通報及採檢送驗，以利衛生單位採取防治措施。

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