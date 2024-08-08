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捷運一堆人照戴口罩　他驚「台灣到底多危險」！PTT怒：咳都不遮

▲▼口罩、人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲不少人早已習慣戴口罩。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／劉維榛報導

新冠疫情上周增104死亡案例，疾管署預估月底才會脫離流行。而一名網友以「台灣環境到底還多危險啊」為標題發文，口罩令解封，但他搭捷運手扶梯時，看到「六個有六個戴口罩」，讓他感到非常納悶，文章引發網友熱議，「你不知道最近一堆人中了喔！」

一名網友在PTT表示，他搭捷運手扶梯上樓時，看到下來的人幾乎有戴口罩，「六個有六個戴口罩，第七個才沒戴」，由於口罩令早已解封，讓原PO不禁拋問「到底台灣的環境還有多危險啊？讓大家口罩不敢拿下來？」

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不僅如此，原PO滑社群平台時，看到家長小孩出遊也是口罩不離口，「現在戴著求的到底是什麼？」

無獨有偶，一名網友也在PTT透露，平常騎機車通勤，上下班時還是習慣配戴口罩，「時至今日，大家出門還會戴or帶口罩出門嗎？」

底下網友熱議，「你不知道最近一堆人中了喔」、「已經懶的管理臉部表情了」、「會咳嗽的沒戴，不咳嗽的有戴」、「疫情前在公共場所就會戴口罩預防感冒了」、「台灣空污真的恐怖啊」、「搭捷運會戴，因為夏天人多的時候有點臭」、「醫療院所跟搭大眾交通工具還是戴」、「會戴，尤其室內，真的比較不會感冒」、「還是戴，捷運一堆人咳直接不遮」、「已經戴習慣了，不戴反而沒有安全感」。

疾管署資料顯示，上周（7月30日至8月5日）新增446例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（7月23日至29日）新增584例下降，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增104例死亡病例，較前一周新增90例上升，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。

副署長羅一鈞表示，第6波新冠疫情已經接近尾聲，死亡數上升可能是受到颱風假影響，死亡證明上傳延遲，後續應該會和併發症有一致的下降趨勢；另變異株監測方面，KP.3在本土、境外佔比都在3成上下，已經超過JN.1成為主流株；不過考量先前感染的個案應該會有交叉保護，疫情預估會於8月下旬脫離流行，目前評估開學後應該不會再有一波疫情，下一波應該會在11月底、12月初。

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