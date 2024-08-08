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美國好市多再出招！進場前一律「掃描會員卡」　打擊共享會員

▲▼美國好市多costco。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 好市多再度出招打擊共享會員。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美式賣場好市多（Costco）宣布，未來顧客在美國所有門市入口處都須掃描會員卡才能進入，若會員卡上沒有照片還得出示身分證件，確保是本人使用，以打擊冒用他人會員卡的共享會員現象。

綜合CBS等美媒，美國好市多在網站上公告，正在所有門市入口處加裝掃描機，「未來幾個月內會在門口使用掃描設備，裝設完成後，所有會員入內以前都必須掃描實體卡片或QR Code」，且若會員卡上沒有照片，須出示有照片的身分證件。

公告還提到，所有客人都須在有效會員陪同下才能進入，非活躍會員將被要求先到櫃台處理，才能入內消費。

事實上，好市多今年稍早就開始試行這項規定，首席財務長加蘭蒂（Richard Galanti）向CNN說明，自新冠疫情大流行以來，共享會員狀況愈發嚴重，在門口加裝掃描設備代表在收銀台結帳或自助結帳時不需再出示會員卡，可加速結帳過程。

另一方面，美國好市多7月宣布，9月1日起基本會費從60美元調漲至65美元；高級會員費用從120美元漲到130美元，最高2%的年度回饋也從1000美元提高到1250元。這是好市多自2017年以來首度漲價，影響約5200萬名會員。

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