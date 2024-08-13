快訊／15縣市大雨特報　下到隔天！雷雨轟2地

▲氣象署發布大雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後天氣不穩定，中央氣象署今（13日）針對15縣市發布大雨特報，降雨時間持續到明天，並針對新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日新北、基隆、宜蘭、台中、彰化、南投地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

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▲15縣市發布大雨特報。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，新北市、宜蘭縣大雷雨持續時間至下午2時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

▲新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，今、明天台灣各地及澎湖大多為多雲到晴，金門、馬祖局部短暫陣雨，清晨至上午西半部沿海地區及澎湖有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨或豪雨發生的機率。

大雨特報

影響時間：13日下午至14日

＊大雨：基隆北海岸、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區、台東縣山區

大雷雨即時訊息

影響時間：13日白天

＊警戒區域：新北市、宜蘭縣