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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／端木正漏報還做假帳　當面對質？柯文哲：直接叫律師告他！

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，民眾黨12日表示是會計師端木正有17筆漏報、誤報的款項，總計1817萬餘元，卻擅自調節差額到時樂、尼奧、木可等公司；但端木正稱均依法令規定處理。被問到要不要找端木正親自對質？柯文哲今（13日）出門時表示「我們會找財務長（李文宗）跟他對質」，而當柯文哲到中央黨部時再被問及此事，柯說「直接叫律師告他」。

▲▼柯文哲到民眾黨黨部開會 表示要直接找律師告會計師。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲到民眾黨黨部開會，表示要直接找律師告會計師。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲妻子陳佩琪13日上午9時10分離開住宅，由於大批媒體守候在家外詢問政治獻金爭議、用兒子當人頭設公司後續等，陳佩琪並未回應。

而柯文哲13日上午9時50分左右離開家門，被問到怎麼看端木正稱希望檢察署釐清真相、還會計師清白等說法，柯文哲僅說了一句口頭禪「沒啦！我跟你講，唉⋯」

媒體追問，會不會想跟端木正對質？柯文哲直言「我們會找財務長跟他對質。」隨後媒體再問，外界認為端木正假帳背後是有高人指點、夫人陳佩琪要開咖啡廳前是否知情，柯文哲皆未回應，僅上車後說「我要關門了」，便將車門關上。

隨後，柯文哲約於上午10時抵達民眾黨中央黨部，再被問到要不要跟端木正親自對質？柯文哲直言「我們直接叫律師告他就好了！」另外關於時任競選總幹事黃珊珊、時任財務長李文宗黨紀處分，以及認為此風波要延燒多久等，柯文哲皆未回答，便上樓開會。

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