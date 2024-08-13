獨／獼猴大鬧內湖民宅「陽台吹風」畫面曝　住戶驚：動物園在我家

記者楊惠琪／台北報導

台北市內湖某社區民宅驚傳有2隻台灣獼猴闖入，在住家陽台的冷氣窗台啃食蔬果，甚至直接坐在陽台上吹風，讓住戶嚇得緊閉門窗、通報社區主委，動保處人員趕抵現場，獼猴早已溜之大吉。有住戶拍下獼猴闖入影片，直呼「好像在拍猩球崛起」、「動物園在我家」。

有住戶向《ETtoday新聞雲》表示，上周六在家看電視，2樓陽台突然傳出怪聲音，一看之下，竟有2隻獼猴在冷氣窗台上吃蔬果，後來又跑往3樓，在社區四處亂竄，留下滿地食物殘渣，在社區住了十多年，看到獼猴是頭一遭，其中一隻獼猴還在某住戶家中陽台「坐著吹風」，讓住戶嚇得緊閉門窗，社區主委請來動保處人員處理，但獼猴早已逃逸無蹤。

台北市動保處保育組組長黃紹宣表示，從8月9日起一連多日，都有接獲內湖民眾通報台灣獼猴蹤跡，派員到場察看均逃離現場，經訪查周邊住戶和逃逸路線，研判是從康湖隧道附近山區棲息地跑下山，可能社區附近有種植果樹，吸引獼猴下山覓食，根據獼猴習性，通常在早上覓食，傍晚就會返回棲地。

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黃紹宣表示，北市淺山生態環境豐富，過去也有獼猴闖入鄰近山區的民宅案例，考量內湖住宅區人口較密集，動保處連日加強巡邏，初步研判獼猴只是單純覓食路過，除非發生人獸衝突，才會進一步採取誘捕行動。

農業部林業及自然保育署保育管理組長羅尤娟表示，近年來，中低海拔台灣獼猴族群有增加趨勢，淺山等人類生活區域常見其身影，建議鄰近山區民眾勿將廚餘桶置於室外，避免吸引獼猴取食。

羅尤娟指出，北市內湖、北投等鄰近山區，均有野生猴群生存，鄰近山區住家偶爾會有獼猴個體為覓食或爭奪領域出現，呼籲民眾遇到獼猴時以「不餵食、不挑釁、不接觸、食物不外露」等四不為原則。

羅尤娟說，台灣獼猴為一般類野生動物，依權責分工應由台北市政府協助處理，另依「野生動物保育法」規定，如遇獼猴威嚇、搶食或闖入民宅等有危及公共安全的行為時，民眾得以棍棒、掃把或BB槍等工具驅趕，使獼猴遠離人類活動區域，亦可撥打1999，通報台北市政府驅離或以誘捕籠捕捉。

▲台灣獼猴大鬧內湖某社區民宅，還坐在陽台吹風，嚇得住戶緊閉門窗。（圖／民眾提供）