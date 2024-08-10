「班班有鮮乳」拚9月上路！133萬名學童受惠　偏鄉外島供應保久乳

▲「班班有鮮乳」力拚準時上路，將由地方政府從9月開始採購乳品。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶、楊惠琪／台北報導

農業部與教育部合作，預計9月起提供全台133.5萬名國小學童每周喝2次國產鮮乳，外界關心能否如期上路。教育部表示，農業部已在7月底召開地方政府說明會，將由地方政府從9月開始採購乳品。農業部強調，努力達到9月開始供應學童鮮乳的政策目標，但外島、偏鄉等冷鏈系統較不完備地區，將供應可常溫保存的保久乳。

因應紐西蘭乳品2025年進口零關稅，為降低紐西蘭液態乳輸台對本土酪農產業衝擊，農業部與教育部合作，計畫從今年9月起，提供全國2600多所國小、共133.5萬名學童，每周免費喝2次國產鮮乳，並以冷藏鮮乳為優先配送。但距離開學僅剩3周，相關配送方式、採購招標作業等執行細節仍未出爐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部指出，農業部已經在7月31日召開本計畫的地方政府說明會，將以共同供應契約辦理招標，並由地方政府從9月開始採購乳品。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，正在訂定招標文件中，全力趕在期限內完成任務，努力達到9月開始供應學童乳的政策目標。李宜謙指出，經過和乳品業者討論後，像是外島、偏鄉等冷鏈系統較不完備地區，將供應可以常溫保存的保久乳，其餘地區仍以供應鮮乳為主。