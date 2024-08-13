成績差的時候不來找我！　中國飛魚潘展樂解散粉絲群

記者魏有德／綜合報導

被稱為「中國飛魚」的泳壇新星潘展樂在本屆巴黎奧運拿下男子100公尺自由式金牌，並打破世界紀錄。就在潘展樂「一舉成名天下知」之際，他卻主動把「粉絲群」解散，不僅讓不少粉絲們感到錯愕，也引起大陸網友們熱議。

▲潘展樂解散粉絲群。（圖／翻攝光明網）

據了解，潘展樂在此前接受採訪時提到，一天五個採訪，已經麻了！包括現在採訪時，酒店樓下也聚集很多人要簽名，「就像他們在我（成績）差的時候，不來找我，現在來找我就會感覺很彆扭，人出了名之後就是這點不好，希望還是低調一點，清靜一點。」

▲潘展樂拿下巴黎奧運男子100公尺自由式金牌。（圖／路透社）

在奧運期間，潘展樂度過人生中重要的20歲生日，除了拿下金牌作為最棒的生日禮物，他透露，以前沒成績的時候也是特別想蹭簽名，想每天官宣說自己過生日，現在發現目光還是太短淺，今天（生日）在我想低調的時候低調不起來，但是在我沒成績的時候，想高調的時候高調不起來，「我覺得就是很平常的一天，接下來還有很長的時間需要我去努力。」

潘展樂在本屆巴黎奧運拿下2金1銀的佳績，一方面打破世界紀錄，另一方面也終結男子100公尺自由式項目長期被美國選手壟斷的情況。