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肯德基「小怪獸無骨脆雞」今天開賣！金黃薯絲+軟嫩雞肉超欠吃

▲▼肯德基推「小怪獸無骨脆雞」 。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基最新「小怪獸無骨脆雞」即日起限時只賣5周 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天衝了！人氣速食品牌「肯德基」打造最萌炸雞「小怪獸脆薯薯無骨脆雞」，使用馬鈴薯絲包裹著無骨炸雞後下鍋油炸，每一口都能吃到酥脆外皮搭配軟嫩雞肉，更撒上獨製「香辛椒鹽粉」增添鹹香口感，還有全新地瓜QQ條，即日起限時5周開賣。

▲▼肯德基推「小怪獸無骨脆雞」 。（圖／記者蕭筠攝）

▲小怪獸無骨脆雞外層麵衣是使用馬鈴薯絲包裹後再下鍋油炸 。

肯德基推出全新「小怪獸脆薯薯無骨脆雞」，打破一般傳統麵衣，選用馬鈴薯絲包裹著鮮嫩無骨脆雞烹炸，酥脆口感再升級，而薯絲「炸裂」的奇特外型更讓無骨脆雞直接變身「小怪獸」模樣，吸睛度十足，最後撒上8種辛香料製成的「香辛椒鹽粉」，增添蒜鹹香口感；還有全新台農黃金地瓜揉製成的「地瓜QQ條」，即日起至9月16日限時5周上市。

脆薯薯無骨脆雞單點165元起，餐點內容包括5塊炸雞、2條地瓜QQ條，並以隨行桶方式盛裝；還提供一系列套餐組合，售價170元起，炸雞控肯定要搶嚐鮮。

▲▼麥當勞「搖搖薯條」今天回歸　加碼吃3款海派魷魚堡。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼麥當勞3款海派魷魚堡只賣到8月20日。

▲▼麥當勞海派魷魚堡。（圖／記者蕭筠攝）

另外，麥粉則要把握機會吃麥當勞重磅回歸的「海派魷魚季」，使用Q彈魷魚丁結合鱈魚漿裹粉後進行酥炸的「魷魚海鮮排」入堡，首推「韓味雙牛魷魚堡」，魷魚海鮮排搭配100%雙層純牛肉，再佐以韓國直送不倒翁炭烤肋排醬、微辣泡菜醬，打造正宗韓式風味，單點124元、經典套餐189元。

「日式豬排魷魚堡」則是魷魚海鮮排與酥嫩炸豬排的組合，搭配大阪甘味醬、清甜美乃滋，打造鹹甜海陸滋味，單點124元、經典套餐189元；此次還有全新「韓味魷魚堡」，每一口都是濃濃海味，單點99元、經典套餐164元；以上3款漢堡僅販售到8月20日或售完為止。

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