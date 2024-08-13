小墾丁渡假村秋分微陽專案開跑　千元優惠每人最低1571元

▲小墾丁渡假村推出「秋分微陽」專案 。（圖／小墾丁渡假村提供）

記者陳崑福／屏東報導

小墾丁渡假村9月1日至11月30日止推出「秋分微陽」專案，雙人NT$3,485元/晚，四人入住NT$6,282元/晚，即日起至8月25日止。

專案價雙人NT$3,988元/晚，四人入住NT$7,099元/晚。四人入住還可免費升級貴族別墅（3大床）；5人升級至樓中樓全家福別墅，以上皆每日限5組。

帶著毛小孩出遊，寵物第一隻免費、第二隻起為NT$400元/隻。晚餐可享用半自助火鍋，首推主廚特色的麻辣豆腐鍋和手工泡菜鍋，保證滿足您的味蕾。

中秋佳節當日入住（即9月17日）特別提供升等烤肉晚餐及猜燈謎、 剝柚子等趣味活動。另9月1日至9月30日止，特別為軍公教人員和記者獻上獨特優惠，可享專案價雙人NT$3,370元/晚。

每年十月十日國慶日前後是屏東滿州秋季最精彩的時刻之一，這段時間適逢灰面鵟鷹過境滿州，是國慶期間的特殊自然奇觀，因此灰面鵟鷹更被稱為「國慶鳥」。

為此，小墾丁渡假村特別在10月10日至10月11日準備了賞鷹活動，訂購本專案之旅客將有機會參加1.5小時的賞鷹行程，快預訂旅程，相約南國享受假期。