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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟柯文哲全推給會計師　律師揭「5法律爭議」：他1個證據都拿不出

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

對於民眾黨主席柯文哲總統大選政治獻金申報不實一事，今（12日）民眾黨召開記者會，時任競總發言人陳智菡表示，經清查，發現會計師端木正以「時間來不及」為由，將漏報的2000多萬元擅自調節9筆申報，未告知競總，將依法追究其責任。對此，律師黃帝穎表示，柯文哲五大法律爭議都沒解決，分別是「政治獻金基本法」、「偽造私文書罪」、「詐欺、侵占」、「偽造文書共犯」、「利用職務詐領財物罪」，記者會只有一個重點「都是會計師的錯」。

黃帝穎於臉書表示，柯文哲該解釋的、該拿出證據的，全都沒有提出，一個證據都拿不出來，只有卸責，有夠誇張，以下指出5大法律爭議。

爭議一，黃帝穎表示，柯文哲未提出政治獻金付給木可公司，權利金1300萬元的用途及細項證明，這是「政治獻金法」基本問題，柯文哲卻完全沒解釋，更提不出證據。

爭議二，黃帝穎指出，柯文哲未提出相符申報916萬元的帳簿文據，兩家公司早已否認916萬元，柯又提不出帳簿文據證明確實支出916萬元，這已不只涉嫌五年徒刑的刑法行使「偽造私文書罪」。

爭議三，黃帝穎再指，柯文哲未提出競選經費中916萬元金流的帳戶明細，或金融機構資料等證據，若916萬元金流存在，流向為誰的帳戶？這不只涉嫌偽造文書，另涉犯「詐欺、侵佔」，均屬刑事犯罪，柯文哲未提出證據解釋。

爭議四，黃帝穎說，陳佩琪開設「小草咖啡廳」人頭公司，柯文哲未說明是否知情，更未提出人頭公司租約等證據。柯文哲如果知情，且「小草咖啡廳」顯為柯文哲利益，實務上恐認定為行為分擔犯意聯絡的「偽造文書罪共犯」，人頭被認定共犯仍屬常見。

爭議五，黃帝穎認為，柯文哲未說明陳佩琪在公職醫師期間是否領取「不開業不兼職獎金」，並且陳佩琪為柯文哲「小草咖啡廳」設立人頭公司，但柯文哲卻完全不敢解釋到底有沒有拿公款獎金，這是涉及公職醫師「利用職務詐領財物罪」的貪污重罪問題，柯文哲夫婦無法迴避。

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端木正柯文哲黃帝穎政治獻金

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