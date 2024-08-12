快訊／雨彈升級！17縣市豪大雨特報　防雷擊強風

▲午後降雨明顯，部分地區出現豪大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨持續擴大，中央氣象署今（12日）下午4時05分針對17縣市發布豪大雨特報，桃園市、新竹縣山區提高為豪雨等級，請注意雷擊及強陣風。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日桃園市及新竹縣山區有局部大雨或豪雨，新竹以北、嘉義以南、宜蘭、南投地區及各地山區有局部大雨發生的機率。

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氣象署提醒，民眾請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

▲17縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

氣象署科長林伯東說，未來一周受低壓帶影響，天氣不穩定，台灣環境大致為偏西到西南風，中南部今日清晨至上午間及午後各地降雨機率偏高，沒下雨時仍感受悶熱。

他說，明、後天西南風稍減弱，各地大多為多雲，清晨至上午因陸風與環境風輻合，西半部沿海地區有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。

豪雨特報

影響時間：12日下午至12日晚上

＊豪雨：桃園市、新竹縣山區

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、新竹縣、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣山區、台東縣山區