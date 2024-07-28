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台東「零捌玖」年度公演！　饒慶鈴：持續推動藝文教育

▲台東「零捌玖」年度公演。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東「零捌玖」年度公演。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府積極推動藝文教育，全力支持民間團體辦理藝文活動。台東舞蹈工作室零捌玖於27、28日在089 I POP Space舉辦年度公演暨舞蹈營。台東縣長饒慶鈴出席時表示，此次公演的舞台演出等各方面相當不錯，整體性表現也愈具規模，感謝零捌玖為藝術愛好者提供展現才華與交流學習舞臺，充實民眾及孩子的生活內涵及文化素養。

饒慶鈴強調，縣府非常重視藝文教育扎根及推廣，全力支持學校發展音樂、舞蹈、美感教育，100年及106年成立兒童合唱團、青少年弦樂團等，展現藝術人才培育決心。113年首度與國立臺灣交響樂團合作，以校園音樂互動欣賞計畫，結合數位科技、藝術表演展示以及教育推廣，運用國內首座「NTSO數位音樂廳」，透過直播、雙向網路連結影音傳送等方式，進行互動講座、音樂欣賞教學，透過數位科技將藝術文化教育深入校園，提升藝文課程品質。

教育處長蔡美瑤說明，零捌玖年度公演暨舞蹈營，27日以「舞•世界Dance Around the word」為主題，飛機起降作為連結，展示零捌玖培訓生一年一度的教學成果，將各國文化要素加入舞碼編排，其中包含哈利波特、夢工廠等奇幻元素，為觀眾帶來穿越平行時空的藝術體驗。28日邀請台北舞蹈工作室「Suger dance studio」與「Darumors crew」舉辦舞蹈營，讓有興趣的小朋友學習不同舞風，推廣街舞流行文化。

教育處表示，零捌玖為台東子弟林群哲編舞家所創辦的舞蹈工作室，將街舞與原民傳統舞蹈融合，進行文化傳承，並到馬蘭、卑南、大武、大王等國小教孩子跳舞。藝文教育的推廣不僅提升個人素養，也是促進社會多元文化共融的關鍵。縣府將繼續支持藝文領域，創造更豐富的文化生活。

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