查輔大官網！發現郭婞淳「另一個身分」　本人曾回：可以叫學姐

▲輔大聘請郭婞淳。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

「麟洋配」在巴黎奧運奪金，不過李洋已經宣布要退役，並會在退役後，到國立體育大學擔任副教授，協助國內羽球運動發展。近日則有網友注意到，原來「舉重女神」郭婞淳還有另個身分，對方在輔仁大學體育學系擔任副教授級專業技術人員。

有網友在Dcard上，以「郭婞淳另外身分揭曉」為標題發文，提到郭婞淳這次摘下女子舉重59公斤級銅牌，但除了選手身分外，其實對方也是輔仁大學體育學系的「社會影響力特聘副教授級專業技術人員」。從輔大體育學系官網可見，郭婞淳的開課內容包含舉重專長、健康體適能、重量訓練，而專長則為舉重、重量訓練。

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▲郭婞淳為副教授級專業技術人員。（圖／翻攝自輔大體育學系官網）

其他網友也在貼文底下紛紛留言，「什麼！我已經大四了，不能選體育課了啦」、「之前是現役的關係，所以是代理老師上課，這次結束後不知道會不會回來，本來課就很難搶了，如果回來的話，要搶根本要先燒香才可以」、「之後會回來喔！之前的體育老師講的」。

事實上，輔仁大學在2019年3月就宣布聘用郭婞淳為技術教師。郭婞淳當時說，能回校教書很開心，不過教學部分仍要向很多老師請教經驗，看要怎麼教才能讓學生可以接受；她還提到，變成「郭老師」還不太習慣，大家可以親密一點稱呼她「學姐」或「阿淳學姐」。