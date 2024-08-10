上班9小時「可以坐著滑手機」　他卻想離職！網喊：離開會後悔

▲原PO在百貨打工。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都嚮往擁有一份錢多事少離家近的工作，近日就有網友發文透露，他的工作內容很簡單，基本上只要打掃、站早禮、等客人來光顧即可，然而，他近日卻覺得這工作幾乎把他給綁住，因此不知道要不要離職，這種工作算是爽缺嗎？貼文曝光後，引發討論。

有網友在Dcard上，以「這算爽缺嗎」為標題發文，提到他畢業後，在百貨找了份打工，基本上就是準時打卡掃灰塵、站早禮，接下來的時間，則是坐在一旁，直到有客人光顧，而這段時間若想滑手機也沒問題。原PO坦言，這份工作雖然坐著就能領錢，但時間卻被綁住，一上就是9小時，讓他不知道要不要離職。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「爽死，離開會後悔」、「打工可以，但要符合基本工資」、「好好喔，我每天都會碰到一堆難搞的同事跟主管，薪水還才到3萬，超想離職」、「絕大多數工作都是8、9小時被綁在公司，換工作高概率也是換個地方被綁住而已，而且可能還沒辦法坐著滑手機耍廢」。

也有網友建議，「如果是我，我會利用滑手機的時間來背單字或念書」、「邊做邊找啊，上班時間充實別的」、「我打工的工作也是這樣，但我超喜歡這個工作，因為我自己有自由繪師這個副業，沒客人時就可以拿平板出來畫稿，同樣的時間賺兩份錢」。