藍綠白三黨財報公開　民眾黨上期賸餘2427萬最多

▲民眾黨。（圖／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

內政部12日公開各政黨申報112年度財務書表，藍綠白三大黨的部分，國民黨本期收入10億9852萬3904元最多，但其中5億6839萬9317元受黨產會限制處分，實質可運用收入5億3012萬4587元；賸餘金額的部分以民眾黨2427萬3121元最多，民進黨則短絀2億1056萬5614元。

按政黨法規定，政黨應於每年5月31日前，委託會計師查核簽證上一年度財產及財務狀況決算書表，報送內政部彙整公開。政黨未申報或申報不符規定，應於一定期限內申報補正，有屆期未申報、未補正或補正後仍不符規定的情形，將註記、刊登政府公報或新聞紙，並公開於電腦網路。

根據內政部今公開資料，國民黨本期收入10億9852萬3904元最多，但其中5億6839萬9317元受黨產會限制處分，實質可運用收入5億3012萬4587元，支出為11億9469萬7444元，其中被黨產會限制之股利收益及法院強制拍賣處分被逕移轉產權之其他捐失6億7017萬餘元，實質支出5億2452萬3909元，本期餘絀帳面為負9617萬3540元，但若扣除黨產會處分，實際收支餘絀560萬0678元。

民進黨的部分，本期收入5億86萬元、支出7億1923萬元，短絀2億1056萬元；民眾黨收入為1億8276萬元、支出1億5848萬元，餘絀為2427萬3121元。