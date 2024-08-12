新冠疫情反撲？廣東7月激增1萬多例　專家：不必緊張擔心

▲廣東新冠感染增加1萬餘病例。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸不少網友近日表示，自己又「陽」了。廣東省疾病預防控制局公告，廣東省6月份新冠病毒感染發病數為8246，7月份為18384，增加了1萬餘病例。不過，無論是呼吸疾病流行病預警專家還是臨床專家均表示，這是新冠感染的正常起峰，市民不必緊張擔心，新冠毒力弱，病例為散發，沒有明顯的家庭聚集性，這也說明病毒傳染性弱了。

據《羊城晚報》報導，據中國疾病預防控制中心公布的7月份全國新型冠狀病毒感染疫情情況顯示，7月1日-7月31日，大陸31個省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團報告新增重症病例203例、死亡病例2例（其中，新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡病例0例、基礎疾病合併新冠病毒感染死亡病例2例）。

值得注意的是，流感樣病例新冠病毒陽性率從7月1日到7月7日的8.9%，7月22日到7月28日持續上升至18.7%。也就是說，新冠病毒感染呈現上升的趨勢。

與此呈現相同趨勢的是，廣東省疾病預防控制局公布的2024年6月和7月全省法定傳染病疫情概況顯示，6月份廣東省新冠病毒感染發病數為8246，7月份為18384，增加了1萬餘病例。

不過作為全省兒童流感樣病例監測的哨點醫院，廣州市婦女兒童醫療中心兒科主任醫師印根權表示，目前門診並未發現兒童新冠感染有增多的跡象。大規模呼吸疾病流行病預測預警與醫學大數據人工智慧應用實驗室聯合主任韓子天教授認為，「觀察看來，這是新冠感染的正常起峰，沒有太大的變化，不用擔心。」

這一點也得到了呼吸科專家的認可，廣東省第二人民醫院呼吸與危重症醫學科副主任醫師顏文森表示，「最近門診偶爾能碰到新冠患者，症狀比較輕，以年輕人為主，多數出現咽痛，發熱，肌肉酸痛等症狀。而且病例往往是散發，沒有明顯的家庭聚集性。這也說明病毒傳染性弱了。」