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大陸 大陸焦點 特派現場

中共南部戰區換司令　62歲吳亞男接替60歲王秀斌

▲▼2024年7月31日廣東新聞聯播報導截圖。（圖／翻攝自觸電新聞）

▲2024年7月31日廣東新聞聯播報導截圖。（圖／翻攝自觸電新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸八一建軍節來臨之際，大戰區主官迎來調整。據《廣東新聞聯播》報導，廣東省委書記黃坤明31日率團到南部戰區機關走訪慰問，並出席廣東省八一擁軍慰問座談會。南部戰區司令員吳亞男出席會議，這是吳亞男首次以新身分亮相。

據公開資料，吳亞男1962年8月生，河北省石家莊市人。曾任原第16集團軍副軍長。2014年7月吳亞男晉升少將軍銜，在2015年9月3日紀念抗戰勝利70周年閱兵中，他擔任「平型關大捷突擊連」英模方隊領隊。

2017年4月，陸軍以原18個集團軍為基礎，調整組建13個集團軍時，吳亞男任陸軍第78集團軍軍長。解放軍北部戰區陸軍政治工作部微信公眾號「北陸強軍號」曾發文，2018年9月，時任陸軍第78集團軍軍長吳亞男率領第78集團軍參演部隊赴俄羅斯參加「東方—2018」戰略演習。

2020年7月，解放軍北部戰區陸軍召開思想政治教育改進創新座談會，現場照片顯示，吳亞男已晉升中將軍銜。同年年底，吳亞男以北部戰區陸軍司令身分參加戰區陸軍年度先進典型事蹟報告會。

2021年6月，大陸應急管理部官網公布《關於調整國家防汛抗旱總指揮部組成單位和人員的通知》顯示，中央軍委聯合參謀部副參謀長吳亞男擔任國家防總副總指揮。

2022年1月，中央軍委舉行晉升上將軍銜警銜儀式，7位軍官警官晉升上將軍銜，其中包括中部戰區司令員吳亞男。

2023年1月18日，黃銘以中部戰區司令員身分晉升上將軍銜。

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