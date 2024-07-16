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新冠變異株「LB.1急竄升」　羅一鈞：不排除9月後疫情捲土重來

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情變異株排名出現變化！疾病管制署今（16）日公布最新監測，變異株LB.1正在急起直追，目前在本土占比已經達到20%排名第二，超過KP.3與KP.2。疾管署副署長羅一鈞表示，受到LB.1影響，這波新冠疫情恐至8月中旬才會脫離流行，如果LB.1繼續竄升，不排除疫情在9月以後捲土重來。

▲▼疾管署7/16疫情記者會，發言人羅一鈞說明。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署7/16疫情記者會，發言人羅一鈞說明。（圖／記者洪巧藍攝）

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疾病管制署疫情中心副主任李佳琳表示，上周（9至15日）新增898例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（2至8日）新增987例下降，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增104例死亡病例，較前一周新增99例略升，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。

另一方面，變異株監測顯示，近四周變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為39%及36%，較前一周持平；但LB.1正在急起直追，本土占比20%，超越KP.3的17%，KP.2的13%；近四周本土LB.1及KP.3占比上升，KP.2占比下降，將持續監測疫情變化及變異株流行趨勢。

▲▼疾管署7/16疫情記者會，疫情中心副主任李佳琳說明。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疫情中心副主任李佳琳說明。（圖／記者洪巧藍攝）

第六波新冠疫情出現下降趨勢，羅一鈞分析，疫情最高點出現在7月2日到7月8日，當周新冠門急診就診人次約11.7萬，上周疫情降幅約10%，而且下降以台北、高屏是全國六區最多。

羅一鈞表示，不過受到LB.1上升的影響，具有更高傳播力、未打疫苗者仍很容易得，也讓新冠可能晚一點，得到8月中旬才會脫離流行。考量第六波感染人數多，就算LB.1成為主流，民眾身上仍有部分保護力，開學前後可能還不用擔心，主要得觀察開學後校園疫情是否有變化，不排除LB.1竄升讓疫情在9月以後捲土重來。

疾管署提醒，目前疫情仍處流行期，民眾務必落實勤洗手、出入人多擁擠或空氣不流通場所佩戴口罩及生病在家休息等良好個人衛生習慣，如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，可先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。

此外，呼籲感染後易併發重症或死亡之65歲以上長者，如已接種1劑且間隔12周（84天）請再接種第2劑，提高保護力，抵抗疾病威脅。

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