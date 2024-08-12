入職3個月生日沒人理！前輩突要合資送禮…他嘆：覺得不值

▲原PO過生日同事沒送禮，現在卻被邀合送禮給另一同事。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

相處3個月的同事要送生日禮物嗎？有名網友問，他上個月過生日，同事們都沒送他禮物，但近日有前輩問他要不要一起合送給別人，AA的話大概是900元。對此，他很為難「如果大家都送我不送又很那個，送的話又覺得不值」。

原PO表示，他剛進公司3個月，上個月過生日，同事們都沒送他禮物，但近日有前輩問他要不要一起合送給別人，「我們之前都是一起送，你跟我們一起送還是？」禮物則是一套1700多元的睡衣，再訂個花，AA的話大概是9百元。對此，他很為難「如果大家都送我不送又很那個，送的話又覺得不值」。

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貼文一出，網友則建議他，「同事過生日關你屁事」、「問她我生日也會有嗎」、「不送，但是嘴巴上別說，就說自己最近沒錢，父母身體不好巴拉巴拉的，或者要還貸實在是沒錢，到時候你再裝個窮就好了」；但也有人認為「沒打算跳槽的話送一下比較好。」

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