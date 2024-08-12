柯文哲「千萬假帳疑雲」　林智群列4情況：問題都很大

▲柯文哲政治獻金疑申報不實。（圖／記者屠惠剛攝）



記者張靖榕／綜合報導

民眾黨主席柯文哲近日身陷醜聞，被踢爆疑似總統選舉期間政治獻金申報不實，將近1000萬元的支出款項未開發票。對此，律師林智群11日表示，錢的事情只要有金流、憑證基本上就沒事，其餘的不論哪種情況，「民眾黨問題都很大」。

柯文哲近期被指「前院失火，後院緊張」，除了被質疑超過新台幣近4000萬元的選舉募款，透過授權方式流向木可公關公司外，同一負責人的承接造勢活動行銷公司尼奧、時樂都聲稱，並沒有收到民眾黨申報的3筆共916萬4311元的支出。

民眾黨昨天發聲明道歉，表示經查為帳務處理瑕疵，將盡快向監察院補正資料，柯文哲也表示會盡快查帳，向大眾交代結果，但經過整整一天，民眾黨與柯文哲仍未出面解釋。

律師林智群12日在臉書直言，「900多萬只有三筆，民眾黨可以對一天對不出來？」他說錢的事情只有2件事要確認，一是金流，二是憑證（發票），只要有金流、有憑證就沒問題，但廠商說沒做這些工作，也沒收到錢，因此不可能開發票，「所以不可能是這個情況。」

林智群繼續推論，若沒金流也沒憑證，那是廠商沒收到錢，也沒開發票，「那就是民眾黨虛報費用」；第3種情況是有金流卻沒有憑證，「那民眾黨內部一定出現大問題，沒看到發票，竟然就給錢，錢還不是給廠商領走」；第4種則是沒金流卻有憑證，若沒匯款卻有發票的話，豈不是民眾黨給人賴帳；第5種，「有金流，有憑證，那個發票是怎麼來的？偽造的嗎？錢呢？匯到哪裡去了？選舉過程很多開銷，開銷大，項目又瑣碎，就有可以上下其手的地方。」

林智群表示，除了第一種「有金流、有憑證」，不論哪一種情況「民眾黨問題都很大，不是它自己的問題，就是它內控出了問題。」