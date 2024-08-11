　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

北橫浪漫「追星」　桃園觀旅局8／12-13增開英仙座流星雨觀星場

▲北橫浪漫「追星」

▲北橫浪漫「追星」，農曆七夕情人節舉行首場，民眾參與熱絡。（圖／風管處擔提供）

記者楊淑媛／桃園報導

一年一度的英仙座流星雨將照亮北橫夜空！桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟表示，今年英仙座流星雨活躍期為7月17日至8月24日，其中8月12日晚間至8月13日凌晨為高峰期，每小時可望看到100顆亮眼流星，今年報名參加七夕追星民眾非常踴躍，所以特別增開8月12、 13日兩場觀星活動，歡迎民眾至活動網頁報名。

周柏吟局長指出「流星雨之夜-追星夢」首場活動於8月10日、農曆七夕情人節舉行，民眾參加熱烈，現場參與人數超過150人，由桃園數位天文台徐台長及中正大學謝立宜教授帶領導覽、解說星象知識，透過專業天文望遠鏡的鏡頭，可以清晰地看到自帶光環的土星，宛如戒指環繞散發浪漫氣息。

▲北橫浪漫「追星」

同時也邀請到攝影專家郭塭樹老師陪著天文同好夜衝追星，紀錄流星雨的優美弧線。參加民眾在滿天繁星背景下度過一個浪漫又知性的七夕夜晚，一同探索星河的奧秘與美麗。

市政府風景區管理處處長廖育儀於七夕當晚也特別前往活動場地，與現場民眾一起尋找牛郎織女星；廖處長表示北橫巴陵大橋周遭光害少、視野開闊，是推薦的追星點，歡迎大家來北橫欣賞到壯麗的銀河夜景。

英仙座流星雨是北半球夏季觀星不可錯過的天文盛事，探索北橫的浪漫追星活動也不容錯過，來不及參與七夕場的民眾，可報名8月12、 13日兩場加開的觀星場次，讓想要在流星雨高峰期賞星的民眾，可以輕鬆參團前往北橫；而8月31日則是最後觀星活動日期，歡迎民眾把握並事先報名參加。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
火線人物／陳佩琪提油救火　柯文哲前方吃緊後院又失守
林郁婷奪金　他嗆JK羅琳、酸民：大惡棍老妖婆
快訊／雨彈強襲！「6縣市大雨特報」
賴清德視訊問「為何揹起教練？」　林郁婷：場下有他扛下一切
林郁婷謝全國：我做得到，台灣人也都做得到
新北母女開車衝出路肩！墜落山溝
快訊／爭議滿貫砲後又轟　吉力吉撈單場3響隊史第2人
62具遺體全尋獲！失事客機慘劇　巴西宣布全國哀悼3天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

北橫浪漫「追星」　桃園觀旅局8／12-13增開英仙座流星雨觀星場

桃園平鎮警舉辦街舞大賽　助青少年遠離犯罪危害

台南正統鹿耳門聖母廟　連2天七夕節慶活動吸引眾多民眾感受愛的節日！

農水署桃園管理處處長換人　鄭文燦愛將何明光回農業部任參事

台南學甲濕地保育輕旅行活動　親子熱情參與「愛上學甲濕地」

挖掘潛力亮點！縱谷觀光圈品牌改造召募中　獲選最高補助15萬

男欲搭火車返台南　路況不熟迷路...潮州警伸援手

東部鼬獾狂犬病陽性北界在花蓮　鼓勵送驗「死亡鼬獾」贈獎金

普濟燈會400顆燈籠點亮希望　台日攜手共度天災

體驗手作療癒　墾森暑期班讓你成為「植家家長」

風田嗆「我有天然的臉你有嗎」　林襄失控：我有200萬的臉你有嗎XD

張肇元跑一壘改判妨礙　洪總嘆：失去棒球味道

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

炎亞綸七夕認愛「願意全給出去的人」　穩交3年..曝另一半身分「半個圈內人」

虎斑貓剛收編一周超自在　大方躺沙發上舔腳媽笑翻

陸2歲女童自發練體操　輕鬆「懸吊 360度翻轉」

#林昀儒 返國球迷瘋狂接機 直言本屆奧運表現退步了

吳鳳遭攻擊「滾回土耳其」拍片澄清！　用母語「聲援林郁婷」：她是女生

北橫浪漫「追星」　桃園觀旅局8／12-13增開英仙座流星雨觀星場

桃園平鎮警舉辦街舞大賽　助青少年遠離犯罪危害

台南正統鹿耳門聖母廟　連2天七夕節慶活動吸引眾多民眾感受愛的節日！

農水署桃園管理處處長換人　鄭文燦愛將何明光回農業部任參事

台南學甲濕地保育輕旅行活動　親子熱情參與「愛上學甲濕地」

挖掘潛力亮點！縱谷觀光圈品牌改造召募中　獲選最高補助15萬

男欲搭火車返台南　路況不熟迷路...潮州警伸援手

東部鼬獾狂犬病陽性北界在花蓮　鼓勵送驗「死亡鼬獾」贈獎金

普濟燈會400顆燈籠點亮希望　台日攜手共度天災

體驗手作療癒　墾森暑期班讓你成為「植家家長」

女生「下面長痘痘」6原因！醫示警：有2跡象恐是癌

新竹知名餐廳遭員工爆「充斥蟑螂老鼠」　店家急聲明：消毒照被利用

在台灣極稀有！台大醫赴美受訓成「醫學繪圖師」　醫療知識視覺化

火線人物／陳佩琪提油救火　柯文哲前方吃緊後院又失守

「台灣人寵愛的女兒」林郁婷奪金！作家嗆JK羅琳、酸民：大惡棍老妖婆

寧寧台灣打賭輸了！aespa「讓她上微博熱搜」　Karina大喊：屁股特寫

羅嘉翎淚灑巴黎奧運先養傷　台灣跆拳道接班斷層成隱憂

快訊／對流雨彈強襲！氣象署發「6縣市大雨特報」　最新警戒區域曝

賴清德視訊問「為何背起教練？」　林郁婷：場下有他扛下一切

史丹利剃掉招牌鬍子！　老婆Gigi開門嚇到：誰坐在我們家沙發上？

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

地方熱門新聞

南警瓦解隱密販毒網絡逮10人送辦

七夕佳節重返懷舊露天電影院限量冰品免費換！

一周開1家！馬祖奶茶慶5門市開幕　厚奶茶買1送1

基隆七夕360秒高空煙火秀　KEELUNG地標點亮夜空

跨世代青銀共樂　新北社區結合大學闖關健走

中台世界博物館攜手合庫發行認同卡

景福宮「做十六」成年禮　期學子適性發展

桃園「原島．原生」市集　8/10-11登場

全球首座　靈鷲山「心和平號」禪修巴士首航

16歲正青春藝術節8/10、11築夢市集X戲劇

貴文宮伎樂齋天供佛　逢七夕為主神慶情人節

宜蘭味芳海鮮園8／15熄燈！老闆曝原因

台南正統鹿耳門聖母廟七夕節慶活動吸引眾多民眾

台南做工行善團助弱勢建家園完成第266戶

更多熱門

相關新聞

十年一遇！今晚七夕迎「月掩角宿一」天象　天文館線上直播

十年一遇！今晚七夕迎「月掩角宿一」天象　天文館線上直播

今天是七夕情人節，也是相傳牛郎織女相會的日子，但台北市立天文館指出，牛郎、織女星在宇宙中其實相距超過15光年，難以一夜相遇。不過，今晚19時將有10年未遇的「月掩角宿一」，天文館將自18:50起在YouTube頻道「七夕特別節目」直播難得一見的天象，實體場館也將有七夕音樂會與牛郎、織女星觀星活動。

英仙座流星雨下周迎來極大期

英仙座流星雨下周迎來極大期

鹿野高台熱氣球光雕音樂會8月連開2場

鹿野高台熱氣球光雕音樂會8月連開2場

到台北世貿桃園館玩一夏　親子Fun玩首選

到台北世貿桃園館玩一夏　親子Fun玩首選

端午佳節賞龍舟爭霸　探索北橫、宮廟祈福保平安

端午佳節賞龍舟爭霸　探索北橫、宮廟祈福保平安

關鍵字：

北橫浪漫追星英仙座流星雨觀星

讀者迴響

熱門新聞

羅時豐姪子深夜哭了！合作9店家聯合發聲

恐三颱共舞！　最新預測曝

狂賀林郁婷奪金！咖啡、冰品買1送1　四大超商優惠懶人包

波蘭對手：IG諷刺貼文不是我發的

前球后惡劣攻擊林郁婷　網友罵爆

巴黎奧運體操「沒看到瑞莎培育的選手？」　本尊回應

林郁婷與戴資穎是「炫腹」好友

「台灣拳后」林郁婷勇奪巴黎奧運金牌

羅時豐突翻臉拆夥YT團隊！　姪子1大動作「正式除名姑丈」

國旗歌一播林郁婷哭了　台人也哭爆

恐雙颱共舞！　「山神」可能生成最新路徑曝

輸給林郁婷！波蘭妹「賽後1張狠圖」又被抓包

不理「1變化」！他大腸癌第4期　醫示警4食物少吃

Mr.Wish「1元芒果冰沙」今天開搶

卡友注意！刷YouTube現金回饋沒了　台新銀10月起全砍

更多

最夯影音

更多

風田嗆「我有天然的臉你有嗎」　林襄失控：我有200萬的臉你有嗎XD

張肇元跑一壘改判妨礙　洪總嘆：失去棒球味道

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面