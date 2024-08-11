北橫浪漫「追星」　桃園觀旅局8／12-13增開英仙座流星雨觀星場

▲北橫浪漫「追星」，農曆七夕情人節舉行首場，民眾參與熱絡。（圖／風管處擔提供）

記者楊淑媛／桃園報導

一年一度的英仙座流星雨將照亮北橫夜空！桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟表示，今年英仙座流星雨活躍期為7月17日至8月24日，其中8月12日晚間至8月13日凌晨為高峰期，每小時可望看到100顆亮眼流星，今年報名參加七夕追星民眾非常踴躍，所以特別增開8月12、 13日兩場觀星活動，歡迎民眾至活動網頁報名。

周柏吟局長指出「流星雨之夜-追星夢」首場活動於8月10日、農曆七夕情人節舉行，民眾參加熱烈，現場參與人數超過150人，由桃園數位天文台徐台長及中正大學謝立宜教授帶領導覽、解說星象知識，透過專業天文望遠鏡的鏡頭，可以清晰地看到自帶光環的土星，宛如戒指環繞散發浪漫氣息。

同時也邀請到攝影專家郭塭樹老師陪著天文同好夜衝追星，紀錄流星雨的優美弧線。參加民眾在滿天繁星背景下度過一個浪漫又知性的七夕夜晚，一同探索星河的奧秘與美麗。

市政府風景區管理處處長廖育儀於七夕當晚也特別前往活動場地，與現場民眾一起尋找牛郎織女星；廖處長表示北橫巴陵大橋周遭光害少、視野開闊，是推薦的追星點，歡迎大家來北橫欣賞到壯麗的銀河夜景。

英仙座流星雨是北半球夏季觀星不可錯過的天文盛事，探索北橫的浪漫追星活動也不容錯過，來不及參與七夕場的民眾，可報名8月12、 13日兩場加開的觀星場次，讓想要在流星雨高峰期賞星的民眾，可以輕鬆參團前往北橫；而8月31日則是最後觀星活動日期，歡迎民眾把握並事先報名參加。