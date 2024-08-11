澤倫斯基首度承認「攻打俄羅斯領土」　飛彈殘骸釀13傷

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

文／中央社基輔11日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基昨天首度承認，烏國軍隊向俄羅斯邊境庫斯克州發動突襲攻勢，俄國官員則指稱，被擊落的烏克蘭飛彈殘骸今天造成當地13人受傷，當局趕緊將平民撤離危險地區。

路透社報導，基輔當局近日發起俄烏戰爭爆發以來烏克蘭打進俄羅斯領土的最大規模攻勢，雙方軍隊於俄國庫斯克州（Kursk）激戰已來到第6天，俄羅斯西南部區域在援軍抵達之前陷入脆弱的狀態。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於昨晚的視訊演說中表示，他已跟烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）討論這次攻擊行動。

澤倫斯基說道：「我今天收到瑟爾斯基總司令呈交的數份報告，內容關於前線以及我們把戰爭推向侵略國領土的行動。」

他還指出：「烏克蘭正在證明自身確實能恢復正義，並確保對侵略者施加必要的壓力。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將烏克蘭軍隊的襲擊視為重大挑釁。軍事分析家評論，烏軍攻勢讓克里姆林宮（Kremlin）措手不及。

庫斯克州官員表示，今天凌晨烏克蘭發射的一枚飛彈被擊落後，碎片殘骸落在首府庫斯克市一棟9層樓高的公寓，導致13人受傷。

庫斯克州代理州長史米爾諾夫（Alexei Smirnov）於通訊軟體Telegram發文指出，其中2位傷者傷勢嚴重。他也命令地方當局，加速撤離在危險區域的平民。

路透社無法獨立查證庫斯克市公寓遇襲的相關消息，而烏克蘭方面並未立即評論此事件。