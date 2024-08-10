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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸7月暴雨成災　失蹤死亡315人災損3050億

▲▼湖南暴雨。（圖／新華社）

▲湖南日前大暴雨。（圖／新華社）

文／中央社

今年7月，中國多地受到暴雨侵襲而釀不少災情。據中國應急管理部發布，今年7月因為豪雨、洪水而死亡、失蹤人數為315人，造成經濟損失達人民幣677.1億元（約新台幣3050億元）。

據中新網，中國國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部於8日發布「2024年7月全國自然災害情況」，指出7月中國面臨的自然災害以暴雨洪澇、颱風和地質災害為主。

這份報告提到，今年7月，中國全國共出現7次強降雨情形，平均降雨量132.9毫米，較往年同期增加11%。累計雨量大、極端性明顯，至少有33個檢測站測得的每日降雨量破紀錄；此外，編號洪水多（達警戒水位、堤防面臨風險的洪水）、部分堤防水庫發生險情。7月雨情汛情的災情顯著。

據統計，今年7月，因為暴雨洪水和地質災害造成全中國2291.1萬人次不同程度受災，因災死亡與失蹤達315人，緊急轉移安置88.2萬人次，倒塌房屋1.2萬間，直接經濟損失人民幣677.1億元。

在上述的315人之中，有94人是因為凱米颱風所引發的大雨、洪水和地質災害而死亡或失蹤。677.1億元的災損中，由凱米颱風造成的損失為86.1億元。

除了暴雨洪水和地質災害，這份統計也提到，今年7月間因落雷、龍捲風、冰雹等天氣災害死亡的人數共10人，經濟損失15.5億元；因森林大火而死亡人數3人；因地震造成的經濟損失約5200萬元。

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