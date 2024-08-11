公視小編吞18萬公款「只被記1大過」　李彥秀：背景到底多硬？

▲國民黨立委李彥秀質疑公視辦事不力。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

公視近期醜聞連環爆，繼「公視台語台」日前播出罷免基隆市長謝國樑新聞專題，遭質疑成為黨媒，又傳出小編將臉書粉專營利18萬匯入私人帳戶，時間長達3年，直到公視透過繁複過程查找後，涉案小編才在今年7月初返還公款。國民黨立委李彥秀對此批評，公視竟然只被懲處1支大過，不僅未追究責任，甚至為該員工涉及不法行為百般開脫，令人好奇該名員工背景有多硬。

公共電視傳出內部弊案，楊姓員工將臉書粉專營利匯入私人帳戶長達3年，侵吞款項約18萬元，被發現後今年7月初才返還公款，本月8日被公告懲處記大過1次，下周將提送董事會報告。主管機關文化部則表示，依「公共電視法」規定，尊重公視經營獨立自主及專業治理。

李彥秀指出，公視台語台、公視＋臉書粉專小編楊姓員工將臉書粉專營利匯入私人帳戶，時間長達3年，直到公視透過繁複過程查找才發現犯行，離譜的是，公視竟然只對該員工記大過1次。

李彥秀續指，此行為已涉犯刑法「業務侵佔罪」，公視不但沒有依法送辦追究責任，通篇新聞稿更是前後矛盾，為員工的侵佔行為擦脂抹粉，不免令人質疑，該名員工是否後台相當硬？

李彥秀批，公共電視成立的目的，應是提供完整資訊，服務公眾，但現在的公共電視已成為特定政黨的打手與側翼，失去公共性，只服務特定立場。過去，諷刺韓國瑜是「韓極混」（蕃薯粉），柯文哲是「練痟話」（亂說話）；公視台語台「台灣記事簿」更毫不遮掩製作「拆樑行動」專輯，內容偏頗宣傳罷免，不倫不類更不專業，明顯違反選罷法。

李彥秀感嘆，立法院去年6月修法替公視解套，解除每年捐贈給公視9億元的預算上限，文化部黑潮計畫也給了6億經費，但人民的納稅錢卻把公視養成了綠衛兵、新黨媒，實在令人難以接受。

