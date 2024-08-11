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蘆洲真的有結界！隔個路口「晴→大雨」　當地人笑：習慣了

三重、蘆洲交界處，往三重方向傾盆大雨，往蘆洲方向柏油路仍保持乾燥。（圖／翻攝自臉書／我是蘆洲人 LoveLuzhou）

▲徐匯廣場是三重、蘆洲交界處，往三重方向傾盆大雨，往蘆洲方向柏油路仍保持乾燥。（圖／翻攝自臉書／我是蘆洲人 LoveLuzhou）

圖文／CTWANT

近日來對流雲系發展旺盛，全台多地區時常出現午後雷陣雨，不少民眾總需要穿著雨衣騎車，以防突然被淋濕。就有一名網友貼出奇景，從畫面中可以看到，明明在同一條馬路上，前方正下著滂沱大雨，另一邊卻的柏油路卻仍然保持乾燥，甚至還能看見陽光，讓萬名網友驚嘆「真的有結界」。

臉書粉專「我是蘆洲人 LoveLuzhou」日前曬出一段影片，可以發現新北市三重、蘆洲交界處，也就是中山一路、永安北路路口上，往三重方向正下著大雨，不少騎士急忙停車穿上雨衣；另一頭往蘆洲的方向卻完全沒有下雨，甚至還從雲層中露出陽光，不少人停在路旁，一起拿出手機紀錄這神奇的一幕，讓小編不禁笑道「就說蘆洲有結界」。

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貼文一經曝光後，迅速吸引超過1萬人按讚，超過500多則留言，影片播放次數也飆破155萬次。對此，網友們紛紛留言表示，「這是天堂跟地獄的分界線嗎」、「乾濕分離」「好難得一見的畫面」、「我就是那個穿雨衣闖入雨中的騎士XD」。

不過，不少當地人則淡定表示，「這是真的哦，每次台北下大雨，回到蘆洲地是乾的」、「常常這樣三重大雨蘆洲乾的」、「今天我過三重淋了一個像洗澡的雨，回到蘆洲邊界，傻眼」、「之前在別的地方下雨，回到蘆洲只有我一人穿雨衣」、「我住蘆洲10幾年，真的一直覺得蘆洲有防護罩，每次只要一到蘆洲就是沒有雨，但離開蘆洲就是有雨，屢試不爽」。

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