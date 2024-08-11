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郭婞淳「扛銅」返國！哽咽感謝支持者加油聲：讓法國像主場

郭婞淳在巴黎奧運摘下銅牌後今天清晨返抵國門，被問及是否再戰2028年的洛杉磯奧運，她則語帶保留回應，目前先著手2026年的名古屋亞運。（圖／擷取自Instagram／kuohsingchun_official）

▲郭婞淳在巴黎奧運摘下銅牌後今天清晨返抵國門。（圖／擷取自Instagram／kuohsingchun_official）

圖文／CTWANT

我國「舉重女神」郭婞淳於本屆巴黎奧運中摘下女子59公斤級銅牌，而這也是她生涯的第3枚奧運獎牌，今（11日）清晨她光榮歸國，現場湧入大批粉絲熱情接機，她也感性說道，只要聽到大家「喊郭婞淳」她都會忍不住紅了眼眶，至於被問及是否再戰2028年的洛杉磯奧運？郭婞淳也回應了。

郭婞淳今（11日）清晨返抵國門，親友團們也現身機場迎接她凱旋而歸，除了擁抱一路以來支持她的媽媽外，郭婞淳也向粉絲們表達謝意，透露這次的巴黎奧運，讓她在法國第一次感受到了主場的氛圍，「每當大家喊郭婞淳時，都會觸動淚腺，大家從各地都來這裡幫我加油，很感動。」

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郭婞淳感性表示，近2年多來自己並未發揮出最佳狀態，外界也湧出許多不看好的聲音，相當感謝那些願意支持、相信她的人，「他們那種祝福不是只有希望你贏的那種祝福，而是真的是從內心深深祝福你，可以享受這個舞台，每次看到那麼多人留言的加油支持都很感動，也會有很多力量繼續前進。」

至於被問及是否再戰2028年的洛杉磯奧運？郭婞淳回應先養傷再說，「我覺得就是目前還沒有想到那麼多了，因為畢竟在奧運之前還是有名古屋亞運，那我覺得就是一步一步慢慢來，目前現階段最重要的還是把傷養好，只有健康的身體，才可以有好的成績。」

對此，教練林敬能則表示，「只要身體可以恢復8到9成，2028再奪牌不是問題，這個公斤數也對我們很簡單」，相較於郭婞淳語帶保留的態度，林敬能顯然對她再戰下一屆奧運相當有信心。

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