姑姑地位受威脅？　金與正竟然向姪女金主愛「彎腰鞠躬」

▲穿白襯衫的金與正，向穿黑西裝的金主愛彎腰鞠躬示意。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

記者羅翊宬／編譯

先前南韓國家情報院才於7月底國會質詢時，透露北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的女兒金主愛正接受領導人訓練，顯示北韓計畫將金主愛培育為下一代接班人。此時，從北韓官媒公開的影像中，可以看到金正恩的胞妹、金主愛的姑姑金與正，竟然向金主愛「彎腰鞠躬」，令外界相當關注兩人的權力變化。

根據《自由亞洲電台》（RFA），北韓官媒朝中社曾經於本月5日報導，金正恩4日出席演說，親自監督移交250輛戰術彈道飛彈發射車、並將之運往南北韓邊境部署，而在官媒公開的移交典禮影片中，竟然可以看到穿著白色襯衫、搭配黑色短裙裝的金與正，向眼前穿著黑色西裝的金主愛「低頭彎腰」，安排引領走至台上。

從家族輩份來看，金與正是金正恩的胞妹、也是金主愛的親姑姑，然而1987年生的金與正竟然還得向2012年（推測）出生的金主愛彎腰，也另外就好奇金主愛的地位是否還比金與正更加穩固，甚至未來金主愛可能還會成為金與正必須輔佐的下一代領導人。

▲在戰術彈道飛彈發射車移交典禮上，金正恩發表演說，金主愛則是坐在第二排。（圖／路透）

南韓統一研究院統一政策研究室專任研究委員趙漢凡9日接受《自由亞洲電台》電訪時直言，儘管目前還無法輕易斷定金主愛是未來接班人，但金主愛正在接受成為接班人前的專業訓練，可以說是無庸置疑，且金主愛目前正接受著成為接班人的禮遇。

趙漢凡直言，「（金與正與金主愛兩人之間的互動）看起來並非是姑姑對姪女，而是黨幹部對上領導人（指導者）。」

趙漢凡指出，金主愛時隔80天再度登上北韓公開活動，而在此次典禮上的位置，金主愛與朝鮮勞動黨副部長金與正、外務相崔善姬同樣被分配在第二排，金主愛位於金與正、崔善姬兩人之間，「金主愛此次穿上西裝，顯得更加成熟，並與其父親金正恩一同退場。」

▲金與正去年9月陪同金正恩訪俄。（圖／VCG）

南韓東國大學社會科學院北韓學系教授金榕炫則採取審慎態度，「光是從單一場面來看，很難斷定（金主愛已然被視為接班人）。金與正善盡職責安排計畫、推動整場活動進行，因此在公開場合下，自然待金主愛有禮貌。」

金榕炫分析金主愛出場的意義，「北韓在『延續白頭血統第4代』的思考模式上，讓金主愛現身公開場合。與其確定金與正就是下一代的接班人，我認為必須以接班候選人之一的身分持續關注。」

至於南韓高麗大學統一外交學系教授南成旭則認為，「在北韓的社會，女性是沒辦法成為接班人的，因此我認為金主愛成為金正恩接班人的可能性相當低。」