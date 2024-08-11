林郁婷奪金！　台大醫女兒「暖心漫畫」萬人讚

▲林郁婷奪金忍不住哭了。（圖／路透）



記者陳俊宏／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷2度叩關奧運，以連4場5比0的完美表現摘金。台大婦產科醫師施景中分享女兒畫的暖心漫畫，獲得上萬網友按讚。

施景中在臉書說，女兒是一個心思極為細膩的人，在新聞裡知道我們的國手林郁婷被欺負，非常難過；9日晚上她下筆不休，飛快地畫了漫畫抒發她的心聲，他截取最後兩格與大家分享。

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「10、妳們已經向我們證明女性可以變得多麼有力量，而妳們的勇氣遠比一面金牌來得珍貴。」

「11、女性就像是一個茶包，在你把它放入熱水之前，你永遠不知道它有多麼強大。- Eleanor Roosevelt」

▼施景中女兒畫漫畫替林郁婷加油。（圖／翻攝施景中臉書）

對此，許多網友大讚暖心，「女兒太有才了」、「施醫師的女兒好有智慧，一句一字都淺白卻情感深刻，觸動人心」、「女兒也是仗義執言不落人後，圖片真可愛，也表達了身為女性，也要活出自我。」

林郁婷去年世錦賽的銅牌，遭國際拳擊總會（IBA） 以「性別生化檢測異常」為由粗暴奪走，國際拳總始終拿不出檢驗報告，卻在巴黎奧運期間再次「抹黑」她的性別。儘管再度遭受莫須有指控，她4強賽前還感冒，仍頂住壓力，以連4場5比0的完美表現，摘下我國拳擊史上奧運首金，她在頒獎台上也忍不住哭了。

▼林郁婷在頒獎台上哭了。（圖／路透）



▼林郁婷親吻金牌。（圖／路透）

