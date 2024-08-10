甲辰鷄籠中元祭170周年　基隆Podcast贈送限量平安米

▲基隆Podcast贈送限量平安米。基隆市府發言人余治明（左）、文化觀光局鄭鼎青科長（右）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

鷄籠中元祭已傳承170個年頭，是台灣歷史悠久保存傳統科儀最完整的中元節民俗祭典，更被交通部觀光局列為「台灣十二大地方慶節」之一。本周「基隆Podcast」主持人余治明邀請文化觀光局鄭鼎青科長，介紹今年中元祭活動特色與遊程攻略，還有贈送限量平安米活動，邀請民眾共同感受基隆文化盛典的魅力！

余治明說，鷄籠中元祭的起源可以追溯到清領時期的漳泉械鬥，當時全台各地因土地、水源和族群等差異，社會上常有械鬥發生。在基隆地區八堵隧道的衝突最為著名，原本有108名漳州人要去襲擊暖暖的泉州人，卻被暖暖泉州人知曉，並在魴頂（八堵隧道附近）設埋伏，將108人全部殲滅，成為基隆史上最慘烈的械鬥傷亡事件。後來各大家族決定以姓氏來取代地域身份，並舉行奠祭亡靈的儀式。這些儀式逐漸演變成為今日基隆中元祭的科儀禮俗，不僅是對歷史傷痛的懷念，也是對過去衝突中逝去生命的尊重與紀念。

鄭鼎青指出，今年的中元祭是由張廖簡姓宗親會擔任主普，是十五姓氏輪值的起始；鷄籠中元祭以其完整的祭典科儀而聞名，為「全台第一個」指定為重要民俗的無形文化資產。今年基隆市文化觀光局更致力於讓年輕族群對這個傳統禮俗祭典有更深刻的認識，因此打造全新標示，並與知名品牌推出聯名商品，融合創新與傳統。

鄭鼎青分享，今年中元祭170週年推出一系列多元、豐富的活動。自8月3日至9月30日，藝術家成若涵的裝置藝術作品《團元》分別在「文化廣場」與「基隆塔」展出；8月8日至8月29日，基隆美術館M01展覽室將舉辦【鬼朋友度中元】親子特展； 8月17日至8月18日，基隆市區將舉行「隆來JOIN平安」中元祭主題快閃活動；還有文創品「平安FOLLOW米」，從8月9日至8月18日，聽眾只要來到位於文化廣場的基隆平安選物所參與打卡活動，便有機會獲得限量暖心平安米。

余治明總結道，2024甲辰鷄籠中元祭放水燈遊行將於8月17日晚上6時30分盛大舉行，同時也會透過網路媒體和現場直播，期望讓更多民眾深入了解鷄籠中元祭的歷史背景和文化藝術價值，完整保存先民拓墾的過程和文化內涵。歡迎大家一同共襄盛舉，參與這百年基隆文化盛事。