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三重祖孫滅門！命案清理師親揭「最大阻礙」　凶宅情況曝光

三重祖孫3死血案命！案清理師揭凶宅內部情況　他親吐任務「最大阻礙」

▲新北三重驚傳滅門血案，69歲劉姓女子、30歲陳姓二女兒和3歲外孫被發現死亡多時。（圖／陳柔瑜攝）

文／CTWANT

新北三重今年5月發生一起祖孫三代滅門命案，3人的遺體被用棉被綑綁包裹排列，均無明顯外傷，而涉有重嫌的24歲張姓二女婿在逃亡多天後，在台中一處出租套房落網，張姓女婿落網後也坦承犯案，案發近3個月，家屬委託的命案現場清理師于璥菖也分享清掃過程，直言不少回收業者得知要處理高度案件的屋子「有點毛毛的」。

三重祖孫3死血案命！案清理師揭凶宅內部情況　他親吐任務「最大阻礙」

▲張姓男子狠殺祖孫三代在台中落網。（圖／陳柔瑜攝）

根據《中時新聞網的新聞歸剛欸》報導，負責該案的命案清理師于璥菖，入行5年來經手上百件案子，據他表示，張姓嫌犯先前重回現場模擬、家屬也圓滿舉辦法會，而案發現場也在近日解封，于璥菖形容屋內狀況，「3名死者被棄置床上，屍血水幾乎被加厚床墊吸收，室內通風良好，現場味道並未太衝擊」。

不過他也坦言，社會高度關注案件困難重重，「除了屋內家電、雜物得淨空，其中最難處理是那塊『特殊床墊』，因要坦白告知案件狀況」，過程中他找了5家回收業者，但其中4家都以「毛毛的」為由婉拒，最後找到一家年輕人精業的回收業者勉為其難答應，「但他不願進入屋內，需把床墊搬出」。

三重祖孫3死血案命！案清理師揭凶宅內部情況　他親吐任務「最大阻礙」

▲新北三重祖孫三代滅門命案，3人遺體被用棉被綑綁包裹排列，而涉有重嫌的24歲張姓二女婿在逃亡多天後，在台中一處出租套房落網。（圖／陳柔瑜攝）

據于璥菖指出，他已經有一段時間未接到一次3位往生者的案子，並坦言「實際到現場環境衝擊很大」。他接著表示，「不便批評兇手，但怎麼有辦法把每天跟你生活在一起的人，3位都『解決』在床上，小孩才3歲來不及長大，兇嫌到底在想什麼」？

回顧這起案件始末，新北市三重區在今年5月時驚傳祖孫3代滅門血案，69歲劉姓女子、30歲陳姓二女兒和3歲外孫被發現陳屍住家，而案發後失聯的陳女丈夫張男被認為嫌疑重大，警方事後在台中逮人並查緝到案。

據了解，張男是劉女的二女婿，2022年與妻子結婚，並搬進妻子娘家與岳母、3歲繼子同住，而他疑似懷疑妻子出軌，加上曾向岳母商借40萬元，在金錢和情感糾紛下，於5月1日凌晨殺害妻子，隔天再殺害岳母和繼子，並在伴屍5日後逃亡，於5月12日中午落網。

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