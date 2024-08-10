陸18歲高中生離家失蹤　5天後找到「已遇害」！兇手是64歲鄰居

▲18歲高中畢業生失聯5天後找到遺體。（圖／翻攝自百姓關注）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢市一名18歲周姓男生於8月2日離家後失聯。周男的姐姐先前表示，「他和一個老頭上車後就失聯了。」8日，當地警局發布通報稱，已經找到周男的遺體，並逮捕一名64歲的嫌犯。死者姐姐事後透露，兇手是以前的鄰居，「說是失手（殺害）。」

近日，一份尋人啟事在網上引發關注。18歲高中畢業生周男於8月2日離家後失聯。尋人啟事內容顯示，周男，18歲，高三畢業生，身高175公分。2024年8月2日9時左右，從武漢市硚口區宗關附近離開家後失聯。據家屬提供資訊，出走時身穿白色T，白色褲子，黑色運動鞋，戴黑色眼鏡。

周男的姐姐7日表示，弟弟18歲，在失聯前沒有任何異樣的表現。作為高三畢業生，高考成績也不錯，失聯與考試沒有關係，「他帶了手機，但是關機了。電話打不通，給他發訊息也沒有回應。」

當時，她透露，查詢攝像頭發現，弟弟在武漢蔡甸的一個路口下車，之後和老頭一起失去蹤跡，「不知道老頭具體身分，擔心他被騙。」

蔡甸區公安分局8日發布警情通報稱，8月2日20時許，公安機關接到群眾報警，周某某（男，18歲，住硚口區）離家後失聯。接警後，立即組織開展調查，經持續工作，於8月7日晚找到周某某屍體。目前，犯罪嫌疑人鄧某某（男，64歲）已被抓獲並依法刑事拘留。案件正在進一步偵辦中。

據《大皖新聞》報導，8月8日，姐姐悲痛表示，弟弟是她一手帶大，非常懂事，遭此毒手讓人無法接受，而兇手她認識，是以前的鄰居，「說是失手（殺害），他一直都在撒謊。」

「報警後，警員多次讓我等候消息，失聯後第二天我就在調查，一輛接一輛的公車去追查，由於警方提供了錯誤的時間和車輛編號，導致我白白浪費了幾個小時時間。昨天（7日）早上警方找我要了查到的資料，當天晚上兇手就抓到了」，姐姐說，還不敢讓媽媽知道這個噩耗，怕她承受不住。

據《搜狐新聞》報導，還有知情人士透露，周男父親和兇手，過去有一點恩怨，但有待警方證實，案情還在調查釐清。