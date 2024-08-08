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泰國前進黨遭解散！　前黨魁皮塔「禁止參政10年」

▲▼泰國前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）。（圖／路透）

▲前進黨前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）被憲法法庭禁止參政10年。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

泰國憲法法庭7日裁定解散改革派「前進黨」，原因是該黨意圖推翻君主立憲制。此外，前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）等多名高級幹部10年內禁止參選、成立新政黨、擔任黨職。

BBC、聯合早報報導，憲法法庭一致裁定，「前進黨」在上屆大選期間提議修改《刑法》112條，也就是俗稱的「冒犯君主罪」，是意圖推翻君主立憲制的行為，因此必須強制解散，皮塔及另外10名幹部也被禁止參選、組黨、擔任黨職，其中5名現任國會議員，更因此失去議員資格。

不過，前進黨已經宣布，將在9日成立新政黨，延續政治力量。皮塔本人也向支持者喊話，宣稱自己樂觀看待「前進黨」前途，「我會以公民身分繼續參與政治活動。我知道你們可能會失望或憤怒……但別被這些情緒吞噬」，同時預告該黨將在下次大選回歸。

▲▼泰國「前進黨」（Move Forward）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）有望成為下屆總理。（圖／達志影像／美聯社）

▲前進黨在去年國會大選成為最大黨，卻無緣執政。（圖／達志影像／美聯社）

泰國擁有全世界最嚴格的冒犯君主罪（lèse-majesté），如果被認為發表批評、冒犯甚至諷刺國王的言論，可能被判最高15年有期徒刑。而在去年5月眾議院選舉中，成立於2020年、主張改革的「前進黨」在500席之中一舉拿下151席，成為國會最大黨。

皮塔身為當時的「前進黨」黨魁，被提名為總理候選人，卻因未能拿下國會過半票數，而無緣執政。

 

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