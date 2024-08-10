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超人氣IP齊聚藍晒圖　Abei與魚頭君領銜登場！

▲台灣文化創意博覽會將於8月23日至9月1日在台南盛大舉辦，其中文創校區坐落於藍晒圖文創園區，活動邀請邀請知名藝術家 Abei 與在地吉祥物魚頭君、限定文博貓貓大秀大型IP公仔，並集結園區內 23 間品牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台灣文化創意博覽會將於8月23日至9月1日在台南盛大舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣文化創意博覽會將於8月23日至9月1日在台南盛大舉辦，台南概念展區以「Lesson：Ｄ」為主題，規劃「校本部」、「漫畫校區」及「文創校區」三大核心展區，其中文創校區坐落於藍晒圖文創園區，由台南在地團隊趣味文創與藍晒圖管委會共同承辦！

活動邀請邀請知名藝術家 Abei 與在地吉祥物魚頭君、限定文博貓貓大秀大型IP公仔，並集結園區內 23 間品牌，辦理超過 40 場五感體驗與品牌小聚，還有精彩的 cosplay 大遊行、炫彩投射大道與民眾一同互動，五彩繽紛的活動，邀您一起來參與！

這次文博會藍晒圖展區主題「海島萬花筒」象徵海島中有著無限能量的多元文化與創意，主活動「文創萬花筒」集結IP、設計、文創、工藝多家品牌，於展期特別展出，更特別邀請新銳藝術家－ Abei，以 MASKBOY 承載豐富生活樣貌與個性；超人氣台南在地吉祥物－魚頭君，帶大家感受台南在地熱情；還有文博會期間限定貓貓吉祥物，現場展示多位大型公仔裝置藝術等你來捕捉。

而8/24日聯合台南應用科技大學漫畫系共同舉辦「出鏡嘉年華」 cosplay 派對走秀競賽，豐富的獎品與精彩內容，千萬不能錯過。

藍晒圖展區內有23間台南在地文創品牌，文博會期間限定舉辦各種體驗活動，手工製鞋、香氛、皮革鑰匙圈、手工藍染等手作體驗活動，民眾可體驗創作屬於自己的文博記念商品帶回家紀念；而「品牌小聚」更是讓民眾藉由互動瞭解品牌的創業歷程與理念，如由園區酒吧推出的品酒與食材等五感體驗來深度感受品牌魅力！不論手作體驗或是品牌小聚課程都是限定限量推出，民眾有興趣要儘快上網預定！

▲台灣文化創意博覽會將於8月23日至9月1日在台南盛大舉辦，其中文創校區坐落於藍晒圖文創園區，活動邀請邀請知名藝術家 Abei 與在地吉祥物魚頭君、限定文博貓貓大秀大型IP公仔，並集結園區內 23 間品牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「設計對談」 舉辦公開免費講座，邀請國內頂尖文創工作者來與民眾一同分享，藉由不同面向詮釋精彩的文創議題！而8/31號晚上則將舉辦創作者與設計師專屬「萬花之夜」，邀請所有對設計、有興趣的民眾一同交流，互動。

文博期間藍晒圖園區更有實境解謎遊戲，將品牌故事藏身園區內，讓到來的民眾身歷其境，體驗「海島萬花筒」帶給民眾的多元魅力！

精彩活動就在藍晒圖、越夜越熱鬧，文博會藍晒圖展區於 8 月 23 日至 9 月 1 日每日 10至18時盛大開幕，假日延長開放到20時開展活動「點燈前夜祭」。將於8/23 17時-18時舉辦，現場還有精彩演出，沉浸式萬花筒投光秀！本次活動結合台南旅遊美食護照提供民眾多種優惠，眾多活動報名請搜詢「海島萬花筒」或「藍晒圖文創園區」粉絲專頁了解更多資訊！

▲台灣文化創意博覽會將於8月23日至9月1日在台南盛大舉辦，其中文創校區坐落於藍晒圖文創園區，活動邀請邀請知名藝術家 Abei 與在地吉祥物魚頭君、限定文博貓貓大秀大型IP公仔，並集結園區內 23 間品牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文創校區於8月23日至9 月 1 日每日 10時至18時盛大開幕，假日延長開放到 20時，眾多活動報名請搜詢「海島萬花筒」或「藍晒圖文創園區」粉絲專頁了解更多。

文創plus臉書（網址：https://www.facebook.com/creativetainan）
藍晒圖文創園區臉書（網址: https://www.facebook.com/BCPTainanCity）

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