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社會 社會焦點 保障人權

高雄男遭愛情詐騙「匯款新加坡女網友」　警阻詐保他120萬積蓄

▲▼施姓男子日前落入網路愛情詐騙，遭到要求匯款新加坡幣50000元（約新台幣120萬），所幸警方及時阻攔，保住辛苦存下的積蓄。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲施姓男子日前落入網路愛情詐騙，遭到要求匯款新加坡幣50000元（約新台幣120萬），所幸警方及時阻攔，保住辛苦存下的積蓄。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市小港區一名施姓男子（41歲）日前落入網路愛情詐騙，他在網路上認識了一名自稱來自新加坡的林姓女子，經過一個多月的互動後，該女子以工作上有資金需求為由，要求施男匯款新加坡幣50000元（約新台幣120萬）。該女子更以話術要求施男領出現金後，再轉匯至指定帳戶，並要求寄送郵局提款卡及提供密碼，所幸警方及時阻攔，保住了施男辛苦存下的積蓄。

據警方了解，施男受到林女甜言蜜語的影響下，一度準備提領鉅款並寄出提款卡。所幸，警方在查看施男與女網友的聊天紀錄後，發現此為常見的愛情詐騙手法，立即勸阻施男，這才讓他恍然大悟並打消匯款念頭。

小港警分局呼籲，詐騙集團常透過交友軟體及社群軟體隨機加好友，盜用帥哥美女照片並每日噓寒問暖，以此讓民眾放下心防後趁機詐騙。警方提醒民眾，切勿輕易透露個人訊息，尤其是對方短時間內提出金錢需求時，應提高警覺，不要輕易匯款或提供帳戶給陌生人。如有任何疑問，可撥打110或165反詐騙專線諮詢，避免上當受騙。

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