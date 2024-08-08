葡萄3串100賣太貴「讓我很火大」　台中菜販怒拿球棒砸爛水果攤

▲張姓菜商不滿林姓水果商葡萄賣太貴，拿球棒砸了林男攤位。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市后里區今（8）日上午發生攤商糾紛，1名張姓菜商向林姓水果商以3串100元的價格購買葡萄，後來認為品質並無林男宣稱般的好、也比較貴，與林發生口角後，竟從自己的攤位掏出球棒，砸毀林男的水果攤。警方獲報將2人帶回調查，最後張男表示悔意願賠償，林男也願接受張男道歉，2人以和解收場。

台中市大甲警分局表示，今日上午11時9分許，接獲民眾報案稱后里區中山路有2名攤販互相打架，員警立即前往現場，不過糾紛已經平息。

警方調查，在市場販賣蔬菜的張姓男子（35歲）向賣水果的林姓男子（43歲），花了100元購買3串葡萄，但張男認為林男賣給他的價錢較貴，心生不滿，前往與林男理論發生口角，隨後又返回自己攤位取出預藏的棒球棍，往林男水果攤亂雜，致使林男陳列的水果及攤架損壞。

警詢時張男坦承涉案，稱不滿林男將販賣的葡萄說地天花亂墜，「結果帶回去越看越小顆，還比別人貴，讓我很火大」，才進一步拿球棒砸了林的攤位。

不過製作完筆錄後，雙方已冷靜下來，張男表示很後悔，願意與林男和解；林男也說，他僅有財損沒有受傷，願意接受張男道歉並和解。

警方說，仍在持續調查中，若有其他違法違規情事，將依法究辦，勿枉勿縱；警方在此也特別提醒民眾，天氣炎熱，與人互動仍須保持心平氣和，勿因一時衝動而觸法，以免因小失大。