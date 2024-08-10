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賀錦麗民調反超！　川普急跳腳怨：這不公平

▲▼ 美國前總統川普。（圖／路透）

▲美國前總統川普民調落後賀錦麗。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國最新民調顯示，民主黨參選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）的支持度持續領先，當選機率更是達到57%。這也讓共和黨參選人、前總統川普氣得跳腳，直接向幕僚表示，「這不公平。」

根據《華盛頓郵報》報導，總統拜登在退選之前，民調落後川普6個百分點，讓川普的競選團隊對總統大位勢在必得，開始私下討論各個政府職位人選。沒想到拜登退選、賀錦麗接棒參選後，兩人落差持續縮小，如今更超越川普。

可使用加密貨幣下注的去中心化預測平台Polymarket預測，賀錦麗的勝選機率為49%，較川普（Donald Trump）的48%略勝一籌。紐西蘭預測網站PredictIt針對賀錦麗開出的勝率更高，當選機率相當於57%。

知情人士透露，川普對於賀錦麗支持度不斷上升感到不安，不停地向幕僚抱怨，甚至打電話給其中一位盟友說，「我打敗了他（拜登），現在還必須打敗她（賀錦麗），這是不公平的。」

川普競選團隊發言人史蒂文．張（Steven Cheung）則表示，川普的競選團隊從不將任何事情視為理所當然，「我們總想弱者一樣戰鬥，尤其在川普遭到暗殺攻擊後，情況更是如此，我們唯一的工作就是幫助川普勝選，阻止危險的自由派賀錦麗獲勝。」

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