「酷洛米」現身北捷！忠孝復興站店首賣　聯名商品今全新上市

▲北捷推「酷洛米KUROMI」捷運聯名商品全新上市，捷運商品館忠孝復興站店首賣。（圖／台北捷運公司提供）



記者崔至雲／台北報導

台北捷運公司與三麗鷗股份有限公司合作，可愛又迷人的「酷洛米KUROMI」在台北捷運現蹤！台北捷運宣布，8月10日上午10時台北捷運商品館加入三麗鷗人氣明星「酷洛米KUROMI」，推出全新限定圖素的聯名商品限量販售，民眾只要到忠孝復興店就可以買到，首賣當日前30名購買限定聯名商品滿1,299元的消費者，不但可免費獲得三麗鷗驚喜大禮包，還可以與HELLO KITTY及「酷洛米KUROMI」同框合影。

台北捷運公司指出，本次推出品項多達26款，含長年位居銷售排行榜第1名的悠遊卡，通勤實用小物伸縮拉環及卡套，還有襪子、飲料提袋、收納包、鑰匙圈、杯墊、保冷袋、帆布袋等日常生活用品；辦公文具當然也不可少，筆記本、便利貼、文件夾、貼紙等應有盡有。

台北捷運公司說明，而除日常辦公文具用品外，首次推出餅乾禮盒，以HELLO KITTY 及捷運列車圖案壓製成2款造型餅乾，搭配粉嫩一體成形之外盒，開盒則是以立體紙雕呈現之可愛明星角色搭捷運場景，精美禮盒不論送禮自用都很適合（禮盒僅限定捷運商品館-中山店、台北車站店及蝦皮商城販售）。最後，玩具類商品，則首推軌道迷最愛商品-三麗鷗迴力車組，每組列車有4節車廂，車身粉嫩設計，精美可愛的造型，不論是大朋友或小朋友都愛不釋手。

台北捷運公司強調，除捷運商品館忠孝復興店於8月10日上午10時首先開賣，其他捷運商品館南京復興店、中山店、台北車站店及台北捷運蝦皮商城官方直營店將於當日中午12時30分開始販售，歡迎民眾可前往選購。

另針對實體通路商品館，凡購買限量聯名商品消費滿399元、599元或999元，可獲得只送不賣的三麗鷗限定精緻好禮：便條紙、捲線器、收納夾、滑鼠墊及環保袋等，數量有限送完為止。

另，台北捷運公司提到，除全新聯名商品推出外，8月10日起，捷運商品館忠孝復興店將以全新面貌來迎接旅客，還設置融合可愛明星們包含HELLO KITTY、酷洛米KUROMI、布丁狗、大耳狗、美樂蒂、酷企鵝與蛋黃哥在這裡展開雙臂迎接每一個乘客，並期待與大家一起拍照、打卡，留下美好的畫面。

此外，捷運復興站文湖線大廳層3樓的閘門區、地板及旅客詢問處也紛紛換上新裝，HELLO KITTY、布丁狗、酷企鵝幻化成通勤族，連「酷洛米KUROMI」也來湊一腳。

去年11月1日，三麗鷗明星們進駐捷運商品館南京復興站大受好評，吸引眾多民眾駐足打卡，台北捷運公司說，今年，捷運商品館忠孝復興站也迎來三麗鷗明星，歡迎大家到忠孝復興站，捕捉他們俏皮可愛的身影。



